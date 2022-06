Super Mario Odyssey diventa un multiplayer a 10 giocatori con una mod

Super Mario Odyssey può essere giocato da 10 giocatori contemperamente in uno strano multiplayer, attraverso una particolare mod sviluppata in maniera ovviamente non ufficiale e utilizzabile solo attraverso l'uso di una ROM del gioco, che è di per sé una questione illegale.

Insomma, ovviamente non forniremo dettagli precisi su come ottenere questa versione modificata del gioco Nintendo, ma è comunque interessante rilevare come il lavoro di CraftyBoss, il modder che si è occupato di questa specifica elaborazione software, sia riuscito a tirare fuori qualcosa di fondamentalmente nuovo come esperienza di gioco.

La mod è ancora in pieno sviluppo e necessita ancora di un bel po' di lavoro, ma come dimostra il video di presentazione visibile in questa pagina sembra sia già fondamentalmente funzionante, con la possibilità di mettere in scena fino a 10 Mario nello stesso livello, opportunamente agghindati in maniera diversa l'uno dall'altro.

Non è ben chiaro come funzioni il tutto, soprattutto in varie fasi di Super Mario Odyssey in cui è difficile immaginare un affollamento del genere sullo schermo, sempre che tutti i Mario siano comunque visibili in ogni momento, ma CraftyBoss assicura ulteriori evoluzioni sulla questione, dunque staremo a vedere.