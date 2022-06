Genshin Impact: il cosplay di Yelan di KisaragiAsh è combattivo

Genshin Impact è uno giochi più apprezzati dai cosplayer, dato che per i loro lavori possono trarre ispirazione da un cast molto numeroso e ben assortito. A tal proposito ecco il combattivo cosplay di Yelan realizzato da KisaragiAsh, che veste i panni di questo affascinante personaggio introdotto nel gioco di recente con la versione 2.7.

Yelan è un nuovo personaggio giocabile della massima rarità, che combatte con l'arco e sfruttando abilità basate sull'elemento Hydro. Descritta come una donna misteriosa e ricca di fascino, lavora ufficialmente per gli affari interni di Liyue, ma in pochi sanno che in realtà è fondamentalmente a capo dei servizi segreti della nazione.

Il cosplay realizzato da KisaragiAsh è decisamente di altissima qualità, con parrucca e costume che sono stati riprodotti in ogni minimo particolare, così come l'arco di Yelan. La posa da combattimento adottata e gli effetti d'acqua aggiunti in post-produzione sono inoltre particolarmente azzeccati e danno maggiore carattere a questa rappresentazione.

