Batman: il cosplay di Poison Ivy di Enot è ancora una volta seducente e letale

Poison Ivy è uno dei villain più apprezzati dalle cosplayer, data la grande varietà di versioni del personaggio viste nella lunga storia editoriale e le varie trasposizioni transmediali delle storie di Batman. Ce lo dimostra il nuovo cosplay di Enot, che veste ancora una volta i panni dell'ecoterrorista ma proponendo una variante differente.

Poison Ivy non ha davvero bisogno di grandi presentazioni dato che si tratta di uno dei villain più famosi dell'universo DC Comics e in particolare una delle nemesi più pericolose di Batman. A causa di una mutazione, la biochimica Pamela Lillian Isley ha ottenuto capacità sovrumane ed è in grado di controllare e modificare qualsiasi forma di vita vegetale. Non solo, la sua pelle è tossica e avvelena al contatto ed è inoltre in grado di sedurre chiunque tramite i feromoni e fargli il lavaggio del cervello. Insomma, non è difficile intuire come sia diventata una dei nemici più insidiosi di Batman, seppur di tanto in tanto viene compie anche qualche buona azione.

Abbiamo già visto Enot nei panni di Poison Ivy poche settimane fa in un cosplay ricco di fascino e ora la modella ci propone una versione leggermente differente. Non manca la folta chioma rossa e il costume fatto di foglie ed edera, ma questa volta la modella ha optato per un rossetto verde e un trucco molto chiaro per il corpo che dà alla alla pelle un colore molto pallido, rappresentando molto bene nel complesso la natura velenosa del personaggio.

