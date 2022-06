Resident Evil 4, Neil Druckmann entusiasta del remake: è uno dei suoi giochi preferiti

Resident Evil 4 è uno dei giochi preferiti di sempre di Neil Druckmann, e il director di The Last of Us 2 ha detto che non vede davvero l'ora di poter mettere le mani sul remake appena annunciato da Capcom.

Come abbiamo riportato, Resident Evil 4 comanda la classifica dei trailer dello State of Play più visti, dunque Druckmann è assolutamente in buona compagnia: tantissima gente aspetta con trepidazione di potersi cimentare nuovamente con l'avventura di Leon Kennedy.

"Resident Evil 4 è uno dei miei giochi preferiti di sempre", ha scritto il talentuoso autore. "Ci ho giocato al day one su GameCube, poi di nuovo su Wii e ora sto affrontando la versione Quest 2. Non vedo l'ora di potermi tuffare nel remake su PS5 e PlayStation VR2!"

Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata al nostro speciale con tutto quello che sappiamo sul remake di Resident Evil 4, cercando magari di resistere alla tentazione di acquistare il giubbotto di Leon Kennedy da 1.495 dollari.