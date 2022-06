Cuphead: The Delicious Last Course sarà presente al Summer Game Fest 2022: lo ha annunciato il profilo ufficiale dell'evento condotto da Geoff Keighley, dicendo che il 9 giugno potremo dare un nuovo sguardo al gioco.

In uscita il 30 giugno, Cuphead: The Delicious Last Course andrà ad arricchire con nuovi, entusiasmanti contenuti lo splendido action platform con la grafica in stile cartone animato vintage di Studio MDHR.

L'annuncio del Summer Game Fest non fornisce in verità molti dettagli, ma dopo il trailer di The Delicious Last Course durante il Nintendo Direct di febbraio è possibile che il gioco venga presentato in quest'occasione con una demo del gameplay.

"Nel DLC Cuphead: The Delicious Last Course, Cuphead e Mugman saranno impegnati in un'avventura su un'isola inedita con una nuova compagna, Ms. Chalice!", si legge nella sinossi ufficiale del pacchetto.

"Affronta una variegata schiera di imponenti boss con nuove armi e nuovi incantesimi e le abilità di Ms. Chalice per aiutare Chef Saltbaker nell'impegnativa missione finale di Cuphead."