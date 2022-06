Crusader Kings 3: Fate of Iberia, trailer di lancio per il DLC

Fate of Iberia, il nuovo DLC di Crusader Kings 3, è disponibile per i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e si presenta con l'immancabile trailer di lancio.

Capace di totalizzare vendite per 2 milioni di copie solo su PC, Crusader Kings 3 ha decisamente conquistato il pubblico degli appassionati di strategia e ambientazioni medievali, aspetti che il gioco porta sullo schermo con grande cura e competenza.

"Le terre baciate dal sole dell'Iberia attendono il tuo glorioso dominio con il flavor pack Crusader Kings III: Fate of Iberia", si legge nella sinossi del pacchetto. "Ricca di storia e cultura musulmana e cristiana, il destino medievale della penisola è pronto per essere modellato dalla tua mano, sia essa rivestita di un conciliante velluto o stretta in un pugno di ferro."

"La nuova grande funzione Lotta multifase ti permette di stabilire il destino di una regione vivace e complessa attraverso regni e culture. Sii tu a unire l'Iberia sotto un'unica bandiera, o resta a guardare mentre il conflitto segna le generazioni a venire."

"Dai regni cristiani nelle loro roccaforti di montagna del nord alle sontuose taifas musulmane di al-Andalus, immergiti in Crusader Kings III: Fate of Iberia con tutto il suo splendore e l'arte caratteristica. Dai vita alla tua avventura iberica con nuovi eventi, musica, tradizioni e modelli, e vesti il tuo sovrano come un cavaliere reale castigliano o un affascinante emiro omayyade."