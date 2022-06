Xbox & Bethesda Games Showcase, un buffo video rivela ciò che vedremo all'evento

L'Xbox & Bethesda Games Showcase è ormai imminente e molti addetti ai lavori hanno pubblicato le proprie previsioni su ciò che vedremo all'evento. Ebbene, anche Microsoft ha voluto dire la sua, con il buffo video che potete vedere qui sotto.

"C'è una cosa che potete certamente aspettarvi di vedere allo showcase, ma il resto non possiamo dirvelo", recita il post, mentre nel filmato troviamo una carrellata di personaggi dell'industria videoludica che pronunciano la parola "Xbox",con alla fine Phil Spencer che aggiunge "giochi".

Lo stesso Spencer ha fatto i complimenti a Sony per lo State of Play, ricordando che dietro l'angolo c'è l'evento Xbox, appunto, ed è chiaro che la casa di Redmond si giocherà molto con questa presentazione dopo il clamoroso rinvio di Starfield e Redfall.

Quanto ai rumor e alle previsioni, secondo Jeff Grubb Microsoft punterà sui video di gameplay, forse anche per dare l'idea che i giochi dello show non sono così distanti, ma è chiaro che serve rimpolpare un calendario 2022 per il momento desolato.