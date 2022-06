Xbox & Bethesda Showcase: Microsoft punterà su video gameplay, secondo Jeff Grubb

L'Xbox & Bethesda Game Showcase è ormai alle porte, ma non c'è ancora alcuna informazione precisa sui contenuti dell'evento, dunque ci affidiamo alle voci di corridoio per qualche idea: secondo il solito giornalista/insider Jeff Grubb, tuttavia, quello che possiamo aspettarci sono un po' di gameplay per i nuovi giochi in arrivo, visto che Microsoft sembra voglia puntare su questi.

Prendiamo il tutto come un semplice rumor, ma all'interno del solito contenitore di voci e supposizioni da parte di Jeff Grubb, ovvero il "Grubbsnax" all'interno di Giant Bomb, il giornalista di Venture Beat ha riferito che Microsoft avrebbe specificamente richiesto ai team di preparare dei veri e propri gameplay da mostrare in occasione dell'evento.

Secondo quanto riferito da Grubb, si tratterebbe di una risposta alle critiche ricevute in precedenza da Microsoft, che ha spesso mostrato teaser trailer e video in computer grafica per annunciare progetti ancora molto lontani, senza di fatto mostrare elementi di gioco veri e propri.

Secondo Grubb, ci sarebbe dunque la volontà di invertire la tendenza e cercare di mostrare quanto più gameplay possibile in occasione dell'evento di presentazione del 12 giugno 2022, con veri e propri spaccati di gioco forse su titoli già annunciati e magari più vicini al completamento. Il giornalista ha in particolare riferito di Avowed da parte di Obsidian e forse anche Contraband da parte di Avalanche tra i possibili candidati ad essere mostrati in azione, anche se c'è assoluta incertezza, al momento, sui contenuti dello show.