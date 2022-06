Street Fighter 6: Capcom commenta il leak sul roster completo dei personaggi

Street Fighter 6 è stato presentato allo State of Play in questi giorni e già sono comparsi i primi leak sul gioco, tra i quali quello che sembra essere il roster completo dei personaggi su cui Capcom ha rilasciato anche un commento che sembra confermare la veridicità del documento.

"Come abitanti di Metro City, abbiamo tutti visto delle cose che non dovevamo vedere, ma ci siamo dentro tutti. Apprezziamo le reazioni positive, grazie per il supporto!" Il messaggio è bizzarro e un po' ironico, ma sembra in effetti confermare che i materiali trapelati online in questi giorni siano veramente provenienti da Street Fighter 6.



I leak hanno riguardato non solo quello che sembra essere il roster completo dei 22 personaggi iniziali, almeno per quanto riguarda gli artwork, ma anche altri elementi come un breve frammento di gameplay con Cammy protagonista, emerso online da varie fonti dopo una prima cancellazione iniziale.

Sembra dunque che questi documenti abbiano fondamenti di realtà, vista la reazione ufficiale di Capcom a questi. Nel corso dello State of Play, abbiamo visto il primo trailer gameplay ufficiale di Street Fighter 6 e, nelle ore successive, varie informazioni su nuove modalità, caratteristiche e commento in tempo reale.