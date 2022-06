EA rilascia una dichiarazione per il Pride Month 2022

Oggi Electronic Arts ha rilasciato una dichiarazione in occasione del Pride Month 2022, affermando di essere unita a sostegno del personale, dei consumatori e delle comunità LGBTQ+. Il post arriva giorni dopo che i dipendenti di EA avevano inizialmente minacciato di scioperare per la mancanza di dichiarazioni programmate per il Pride.

Mala Singh, chief people officer di EA, ha dichiarato oggi: "Voglio riconoscere il dolore e la paura che la nostra comunità LGBTQ+, in particolare quella transgender, sta vivendo alla luce della legislazione emergente negli Stati Uniti e dei continui attacchi ai loro diritti umani."

"Continueremo a impegnarci per un luogo di lavoro sicuro e solidale e, come gruppo dirigente, vogliamo essere chiari su ciò che sosteniamo: come azienda, siamo uniti nel dire che i diritti dei trans sono diritti umani. I diritti delle donne sono diritti umani. Il nostro sostegno è incondizionato per le nostre persone, i nostri giocatori e le nostre comunità LGBTQ+".

Electronic Arts

Singh ha aperto il post chiarendo i suoi commenti della scorsa settimana, affermando che non intendeva insinuare che l'azienda stesse diminuendo il sostegno ai diritti LGBTQ+. Ha poi sottolineato come l'editore abbia collaborato negli anni con organizzazioni come ACLU, GLAAD e Human Rights Campaign. Per il mese di giugno, Singh ha annunciato che EA farà una donazione a queste stesse organizzazioni non profit.

Vi segnaliamo infine un bundle di itch.io dedicato agli sviluppatori indie queer, con oltre 500 giochi.