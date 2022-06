For Honor Anno 6 Stagione 2: data di inizio svelata da Ubisoft

Ubisoft ha confermato che For Honor Anno 6 Stagione 2 sta per arrivare. La data di inizio è il 16 giugno 2022. Per ora non sono stati condivisi i contenuti di questa nuova stagione.

For Honor Anno 6 Stagione 2 sarà presentata il 9 giugno 2022 con uno stream dedicato. Supponiamo che Ubisoft non differirà particolarmente dalla struttura classica delle precedenti stagioni. In altre parole, renderà disponibili nuovi contenuti, sia a pagamento che gratuiti. Ci sarà un nuovo Pass Battaglia con elementi cosmetici e varie ricompense, probabilmente, insieme a un nuovo evento a tempo limitato.

For Honor

L'anno 6 di For Honor si chiama "Lost Horizons" (Orizzonti perduti). I giocatori sono stati invitati a scoprire le leggende e le mitologie di Heathmoor. Nella Stagione 1 abbiamo esplorato la Golden Age, con una modalità speciale nella quale i team hanno combattuto Lord Ramiel mentre cercavano di sfuggire da un drago sputafuoco.

Non ci resta altro da fare se non attendere novità dedicate a For Honor Anno 6 Stagione 2. Diteci, cosa sperate sia proposto?