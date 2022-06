EVO svela di aver ridotto i ritardi di input nei "vostri picchiaduro preferiti"

EVO - evento eSport - ha annunciato tramite Twitter di star lavorando per ridurre il ritardo di input dai giochi picchiaduro, con il supporto di Sony PlayStation, Epic Games ed altri partner.

Precisamente, EVO scrive: "EVO è grato di poter condividere che abbiamo lavorato con Sony PlayStation, Epic Games e con i nostri partner di sviluppo per ridurre il ritardo di input da molti dei vostri giochi picchiaduro preferiti. Per favore, aspettate più aggiornamenti in arrivo, nel mentre EVO lavora per raggiungere un futuro più reattivo per la FGC".

EVO tornerà quest'anno, precisamente dal 5 al 7 agosto 2022 a Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America. A competere vi saranno Street Fighter 5 Champion Edition, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7, The King of Fighters XV, Melty Blood: Type Lumina, Dragon Ball FighterZ, Grandblue Fantasy Versus e Skull Girls 2nd Encore.

Ricordiamo che EVO è proprietà di Sony PlayStation sin da marzo 2021.