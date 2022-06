Marvel's Spider-Man Remastered si aggiorna all'update 1.007.003, dopo l'annuncio della versione PC

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man Remastered, ovvero la versione PS5 del gioco. Si tratta dell'update 1.007.003, distribuito a stretto giro dopo l'annuncio della versione PC. Per il momento, non abbiamo una patch note di questo update.

Trattandosi di un aggiornamento non annunciato dal team di sviluppo, molto probabilmente non si tratta di nulla di troppo rilevante, magari sono qualche risoluzione minore di bug od ottimizzazioni del gioco. L'unica cosa curiosa è che arriva dopo l'annuncio della versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, ma chiaramente non sappiamo se le due cose siano collegate.

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man Remastered arriverà il 12 agosto 2022 su PC. Questa versione sarà chiaramente aggiornata al pari di quella PS5, quindi le correzioni dell'update 1.007.003 saranno presenti. Non dimentichiamo che la versione Remastered è quella che include tutti i DLC.

Inoltre, è stato confermato che anche Marvel's Spider-Man Miles Morales arriverà su PC, in "autunno 2022". Questo sono solo alcuni degli annunci dello State of Play di giugno 2022: qui trovate tutti gli altri.