Escape from Tarkov Arena è un nuovo arena FPS standalone basato sul gioco Battlestate

Battlestate Games ha intenzione di espandere il mondo di Escape from Tarkov con Escape from Tarkov Arena, che è un vero e proprio nuovo gioco separato, un'arena shooter in prima persona che riprende gli elementi del noto titolo ma li trasferisce in una struttura più classica, che riprende il canone dello sparatutto in arena.

C'è già un primo teaser trailer per Escape from Tarkov Arena, che mostra qualcosa di questo nuovo e interessante progetto. Come da tradizione per questo sotto-genere, il nuovo titolo si concentra sugli scontri PvP ma anche con elementi PvE in un contesto "gladiatorio", come riferito dal team di sviluppo.

Vengono dunque rimosse le caratteristiche tipo survival e open world: Escape from Tarkov Arena si concentrerà su mappe più piccole e studiate al millimetro per fare da teatro a scontri epici tra giocatori, dove le battaglie a fuoco a corto e lungo raggio e la competizione saranno l'elemento centrale del gameplay.

Tuttavia, Battlestate ha intenzione di allargare il concetto oltre al semplice deathmatch, introducendo comunque alcuni elementi PvE e un sistema di progressione che consentirà di sbloccare "armi ed equipaggiamenti" andando avanti con l'esperienza e le vittorie. Ci sarà anche un collegamento diretto con Escape from Tarkov, con i giocatori che potranno utilizzare lo stesso profilo per entrambi i giochi.

"Escape from Tarkov Arena è un progetto standalone", ha scritto il team Battlestate, "un FPS multiplayer session-base per PC con le meccaniche note e amate di Escape from Tarkov". D'altra parte, anche il gioco principale non ha ancora raggiunto la sua forma definitiva ma continua ad aggiornarsi, come abbiamo visto con l'update 12.12 con nuova mappa, armi e altro.