007 GoldenEye: gli sviluppatori Rare continuano a giocare al titolo non annunciato

Sembra che Rare stia continuando a giocare al misterioso 007 GoldenEye su Xbox che, di fatto, non è mai stato annunciato eppure in qualche forma sembra esistere, almeno pressi il team di sviluppo di Xbox Game Studios, visto che di recente sono state registrare alcune attività per quanto riguarda gli obiettivi del gioco.

Secondo quanto riferito da TrueAchievements, sito specializzato nel tracking degli obiettivi sbloccabili, di recente c'è stata dell'attività riguardante gli achievement legati a questo misterioso GoldenEye 007, con la Gamertag associata a uno sviluppatore Rare che ha recentemente sbloccato un nuovo obiettivo proprio in questa settimana.



L'obiettivo è stato sbloccato dall'utente BigSheep, che a quanto pare è James Thomas, lead engineer di Rare, che ha precedentemente lavorato ai port contenuti nella raccolta Rare Replay del 2015. L'idea è che il gioco in questione si un port per Xbox dell'originale GoldenEye 007 su Nintendo 64, praticamente pronto da tempo presso il team di Xbox Game Studios ma mai annunciato.

Non è chiaro se dietro ci siano problemi di licenza o accordi con Nintendo, ma di fatto il gioco misterioso non è mai emerso in maniera ufficiale, sebbene non sia la prima volta che se ne parla. Già lo scorso gennaio era emerso un caso simile, con sviluppatori Rare che avevano sbloccato obiettivi Xbox Live al riguardo, mentre il marchio era stato rinnovato già a marzo.

Anche la complessa gestione del diritti su 007 con MGM potrebbe aver complicato ulteriormente la questione, sebbene il 60esimo anniversario del franchise di James Bond, che cade proprio nel 2022, possa forse rappresentare un momento adatto a un annuncio al riguardo.