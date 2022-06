I 15 migliori giochi multiplayer locale su Nintendo Switch

Switch è la console perfetta per il divertimento in famiglia. Nella nostra lista vi indicheremo i migliori 15 titoli da giocare anche in due, comodi sul divano.

Impossibile negarlo: il divano è sempre il divano. Fedele alleato di pennichelle memorabili e maratone di serie tv, questo spazio sacro è un po' anche la nostra oasi preferita quando si tratta di videogiochi, specie da godere in compagnia. In questo articolo faremo quindi un elenco di perle irrinunciabili da giocare in due o con un gruppo di amici sul divano; una lista dei migliori 15 giochi con multiplayer locale per Nintendo Switch, senza dubbio la console regina del divertimento in salotto. Reclinate lo schienale e procuratevi un paio di cuscini comodi: si parte.

Rocket League Rocket League è una reinterpretazione del calcetto in chiave motoristica che ha appassionato una quantità sterminata di utenti Iniziamo da un vero e proprio fenomeno capace di costruire attorno a sé un'enorme community di appassionati non ancora sazia di partite: Rocket League. Il titolo sviluppato da Psyonix è un adrenalinico e spettacolare mix di calcio e guida, con un gameplay che si appoggia sulla fisica e che ci mette al volante di aggressive auto a reazione capaci di compiere manovre assurde. Il tutto corredato da una fluidità impeccabile e un sistema di personalizzazione profondissimo che irrobustisce un'offerta già di per sé soddisfacente.

Cuphead Ispirato allo stile cartoon anni '30, Cuphead è un "run and gun" affrontabile anche in cooperativa caratterizzato da un comparto tecnico delizioso, tra animazioni realizzate a mano e musiche d'epoca di pregevole fattura. L'avventura delle due tazze antropomorfe Cuphead e Mugman offre una sfida impegnativa e mai uguale a se stessa, con nemici sempre diversi e situazioni fresche e originali. Una produzione curata e profonda, che in doppio spinge al massimo il divertimento e stimola a continui approcci differenti. Provatela in modalità "esperto": vi servirà una tazza per raccogliere tutte le vostre lacrime, garantito.

Snipperclips Plus Ritagliare e modellare è un piacere in Snipperclips Plus Se all'interno di una cartoleria non rispondete di voi e comprereste anche il commesso, Snipperclips Plus è il gioco che fa al caso vostro. Il puzzle game cooperativo del 2017 è un titolo ad alto tasso di decoupage, che spinge i giocatori a modellare di volta in volta i vari strumenti così da poter completare ogni livello collaborando. Un'esperienza irrinunciabile se amate il multiplayer, che propone anche tante modalità extra oltre a quella principale, per un massimo di quattro giocatori.

WarioWare: Get It Together! WarioWare: Get it Together! è una vera e propria sagra del minigioco WarioWare: Get It Together! è un'autentica El Dorado per chi cerca un prodotto fortemente incentrato sui minigiochi. La quantità di attività disponibili è sconfinata e propone sfide competitive fino a quattro utenti che affiancano la modalità Storia affrontabile anche in doppio. Complesso, zeppo di modalità e obiettivi secondari, Get it Together! è probabilmente il miglior episodio dell'intera saga. Forse non il massimo dell'accessibilità per i giocatori occasionali, ma con circa 200 minigiochi a disposizione stentiamo a credere che non ci sia quello adatto anche a loro.

Overcooked! 2 Cucinare collaborando è fondamentale in Overcooked! 2 Preparare con cura pietanze per i clienti e fare in modo di portarle a tavola in tempo, collaborando con i compagni di brigata per evitare di combinare disastri culinari. No, non stiamo parlando di Hell's Kitchen con Carlo Cracco, ma di Overcooked! 2, party game gastronomico che eredita le collaudate meccaniche del suo predecessore. In questo secondo capitolo forse l'innovazione non sarà il piatto forte ma la collaborazione è spinta ai massimi livelli, impreziosita da un comparto grafico e sonoro molto curato.

Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate ci consente di menare le mani in compagnia su Nintendo Switch Si scrive "divertimento in compagnia", si legge semplicemente Super Smash Bros. Ultimate. La più recente incarnazione della saga di picchiaduro Nintendo propone infatti una miscela impressionante di personaggi e stage eccezionali dal punto di vista della quantità e della qualità. Un'autentica celebrazione del mondo dei videogiochi, con mascotte provenienti dagli universi più disparati capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Meccaniche intuitive e profonde, comparto tecnico sopraffino e multiplayer eccellente... Qual è la vostra scusa per non averlo ancora provato? Sentiamo. Naah, tanto non vi perdono.

Big Brain Academy: Sfida tra menti Avete sempre desiderato sapere chi è la mente più acuta della famiglia? Be' con Big Brain Academy potrete scoprirlo, e magari potrete anche constatare che i neuroni della nonna sono ancora gagliardi. Il puzzle game sviluppato direttamente da Nintendo è un compendio di prove cervellotiche suddivise in cinque differenti categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Rompicapi ed esercizi perfetti per veloci sfide di gruppo, e adatti a tutte le abilità grazie alla possibilità di settare un livello di difficoltà apposito per ogni utente. Insomma, un acquisto davvero consigliato. Non ci vuole un genio per capirlo.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury è la versione migliorata del capolavoro uscito su WiiU Super Mario 3D World + Bowser's Fury è la versione migliorata e ampliata di quel capolavoro che era il titolo originale uscito su WiiU nel 2013. Un'opera in cui il multiplayer riveste un ruolo così importante da aver condizionato la progettazione di ogni singolo livello. Un comparto, quello multigiocatore, strutturato per offrire un'esperienza appagante per ogni tipo di utente, dal principiante al fenomeno, attraverso una grande quantità di stage e contenuti. Super Mario 3D World come non lo si era mai visto, insomma, con la sfiziosa aggiunta di Bowser's Fury, esperimento coraggioso e davvero niente male.

Enter the Gungeon Enter the Gungeon è un esperienza per utenti caparbi e pazienti Pensato per i giocatori meno casual e più hardcore, Enter the Gungeon è un autentico inferno di piombo, una di quelle avventure che lasciano il segno, se non altro sul nostro sistema nervoso. Lo sparatutto di Dodge Roll Games ci schiaffa all'interno di stanze generate proceduralmente infestate da nemici armati fin sopra i capelli, da affrontare in collaborazione con un amico in locale. Il gameplay di stampo roguelike è per cuori forti e nervi saldi, arricchito da una quantità pazzesca di armi e potenziamenti, e da una realizzazione tecnica di livello elevato. Preparatevi al meglio del peggio, insomma.

Captain Toad: Treasure Tracker Captain Toad: Treasure Tracker è nato inizialmente su WiiU per poi raggiungere 3DS e Switch Pubblicato originariamente su WiiU e poi approdato nel 2018 su Nintendo 3DS e Switch con l'aggiunta di alcuni livelli extra, Captain Toad: Treasure Tracker è un platform che si snoda lungo una serie di livelli cervellotici e coloratissimi. Ad accompagnare il nostro protagonista troviamo Toadette, in un'avventura affrontabile anche in cooperativa nella quale farsi strada attraverso stage che vanno da una baraccopoli nel far west fino a un parco acquatico zeppo di Goomba. Ogni location è infarcita di enigmi da risolvere e segreti da svelare, saporito pane per i denti di chi cerca un'esperienza fresca magari in compagnia di un amico.

Nintendo Switch Sports Nintendo Switch Sports trasformerà il vostro salotto in un centro sportivo Erede spirituale di quel Wii Sports che ha frantumato ogni record in termini di vendite, Switch Sports è una delle armi più performanti che la console ibrida Nintendo può sfoderare quando si tratta di sfide casalinghe. Le discipline disponibili per trasformare il salotto in un centro sportivo e sudare come una lontra sono sei in totale: tennis, calcio, badminton, pallavolo, bowling e chanbara. Un titolo che in singolo forse mostra il fianco alla ripetitività ma che in multiplayer si rivela una miniera inesauribile di divertimento, tra una schiacciata in faccia all'avversario e uno strike risolutivo.

Castle Crashers Remastered In Castle Crashers Remastered preparatevi ad affrontare nemici folli e creature assurde Un nome come quello di Castle Crashers non ha bisogno di presentazioni. La sua versione rimasterizzata rinfresca l'originale uscito nel 2008 in modo abbastanza limitato, tuttavia il feeling e l'esperienza blastatoria rimangono invariati. L'azione è semplice e magnetica e dà la possibilità a un massimo di quattro giocatori di vestire l'armatura di bizzarri cavalieri medievali per salvare il proprio regno da minacce assurde e nemici fuori di testa. Un'avventura affrontabile anche in singolo ma che in multiplayer esplode letteralmente, grazie al suo stile originale e sopra le righe.

Puyo Puyo Tetris 2 Puyo Puyo Tetris 2 è un mix di due pilastri del genere puzzle Puyo Puyo Tetris 2 è invece un'ottima proposta per gli amanti dei puzzle tradizionali. Esattamente come il suo predecessore, il titolo sviluppato da SEGA propone un variopinto mix di due storiche pietre miliari del genere rompicapo, aggiungendo al pacchetto la nuova modalità Battaglia Tecnica. Una caleidoscopica esplosione di colori che innalza il livello di sfida rispetto al primo capitolo e che in multiplayer, fino a 4 utenti, si dimostra divertente e immediata.

Windjammers 2 Con Windjammers 2 sembrerà di tornare a essere in sala giochi Di fronte al nome "Windjammers" c'è solo da togliersi il cappello. Se poi consideriamo che il suo sequel ha saputo far riassaporare ai fan di vecchia data le stesse sensazioni dell'originale a distanza di 25 anni, ecco che è il caso di togliere anche giacca e pantaloni. Frenetico, convulso, immediato da giocare ma complesso da padroneggiare, Windjammers 2 ripercorre la strada del capostipite mettendo però sul piatto un gameplay tutto nuovo e meccaniche estremamente rifinite. In modalità multigiocatore vi sembrerà che vi abbiano cosparso le mani di colla per poi attaccarle al Joy-Con tanto sarà difficile smettere di giocare.