Escape From Tarkov, trailer per l'update 12.12 con nuova mappa, armi e altro

Escape From Tarkov ha ottenuto un nuovo trailer riguardante l'update 12.12 in arrivo, aggiornamento particolarmente importante perché porta con sé diverse novità come una nuova mappa, nuove armi e altre caratteristiche aggiuntive e miglioratevi.

Battlestate Games ha dunque arricchito il suo popolare sparatutto in soggettiva con l'aggiunta di una mappa caratterizzata dalla presenza di un faro: si tratta di un'area piuttosto ampia che sembra ispirata un po' alle atmosfere di Woods e Shoreline, con la presenza torreggiante del caratteristico faro a costituire un punto di riferimento particolare.

In questa zona troviamo un misto di aree aperte e altre più chiuse, che offrono approcci differenti al combattimento, stimolando l'uso di armi e strategie differenti. Con la nuova mappa arrivano anche altre armi ed equipaggiamenti, oltre a una serie di accorgimenti per migliorare generalmente l'esperienza di gioco.

Resta ancora il mistero su quando questa grossa patch verrà messa a disposizione, con varie teorie che parlano della possibilità che arrivi il 12 dicembre o il 22 dicembre, anche a causa dell'assonanza tra la data e la versione dell'aggiornamento, ma non ci sono informazioni ufficiali al riguardo. Per saperne di più, vi rimandiamo ai consigli per iniziare e al provato di Escape From Tarkov pubblicato diversi tempo fa.