Escape From Tarkov, un nuovo provato

Di Escape From Tarkov ve ne parliamo ad intervalli regolari da quasi quattro anni. D'altronde si tratta a tutti gli effetti del titolo più hardcore che il mercato videoludico ci abbia regalato nell'ultimo decennio. Sviluppato dai russi di Battlestate alla loro prima fatica, nonostante un'impostazione veramente al limite dell'indigeribile per il grande pubblico, il gioco si è rivelato talmente valido da riuscire ad avvicinare anche i più inimmaginabili, purché si tratti di videogiocatori maturi e rodati. Non c'è altro modo per racchiudere in poche righe l'esperienza che Escape From Tarkov può donare. Con qualche nuovo grande aggiornamento sulle spalle, una fase beta avanzatissima e un gran dose di missioni e feature inedite, proviamo a fare il punto della situazione.

Un’esperienza per pochi

Provando ad essere più chiari per chi non ha la minima idea di ciò di cui stiamo parlando, Escape From Tarkov è uno sparatutto in prima persona con una fortissima componente simulativa, sia dal punto di vista della balistica, del movimento e dei danni, ma anche e sopratutto per la gestione del proprio inventario e delle risorse.



L'obiettivo è quello di prendere parte ai cosiddetti raid, in solitaria o in gruppo, all'interno di mappe ben definite che rappresentano la città e i dintorni di Tarkov. Una volta scesi sul campo saremo chiamati a scontrarci con gli altri giocatori o, in talune circostanze con alcuni bot, al solo ed unico scopo di recuperare nuove risorse e scappare da uno dei punti di estrazione designati. Seppure le premesse sembrerebbero classiche e piuttosto semplici, è già dalle battute iniziali del menù che si comprende come in realtà il gioco voglia essere meno accessibile e più ostico di quasi tutta la produzione attuale.



È possibile entrare nella gestione del proprio alter ego e da lì mettere a punto tutto il proprio equipaggiamento, oltre che gestire i magazzini e visualizzare i danni e la situazione medica attuale. Dare un senso alle scorte significa anche posizionarle in maniera sensata, così da gestire il poco spazio a disposizione in maniera intelligente, almeno prima di aver recuperato una serie di valigette che agevolano la questione. Da questo punto di vista, e per tutto ciò che sono le necessità primarie del giocatore, è possibile rivolgersi ai vendor del gioco (ognuno con una propria specializzazione) o al mercato nero degli scambi con il resto del globo. Queste due funzioni rappresentano un vero e proprio gioco nel gioco, che vi porterà via tranquillamente la metà del tempo che passate su Escape From Tarkov.





Una volta deciso di cosa avete bisogno non è certo finita qui: dovrete scegliere cosa portarvi appresso, dividendo il vostro equipaggiamento tra l'armamentario, caschetto e armature, zaino e borsette e le immancabili granate (chissà che non becchiate qualcuno tirandole a caso, dona grande soddisfazione). Badate bene che stiamo parlando di un gioco di vecchissimo stampo, di quelli dove si muore tanto, a volte troppo e dove lo sconforto è paragonabile solo alla sconfinata soddisfazione che genera l'estrazione. Scegliere cosa portarvi appresso significa anche essere consapevoli di dover inserire le munizioni nei caricatori (a meno di non voler andare in giro con della plastica vuota), significa portarsi dietro una significativa dose di medicine e il tutto consapevoli che, con una probabilità molto più alta di quanto possiate credere, tutti quegli oggetti saranno persi per sempre. Una volta morti infatti lascerete sul campo tutto, ad eccezione di quei pochissimi elementi che si possono inserire nella valigetta assicurata. Da questo punto di vista il gioco mette in campo tutta una serie di feature estremamente avanzate che richiederebbero una wiki intera (per altro esiste ed è una manna dal cielo) piuttosto che un singolo provato. Sappiate però che più giocherete più crescerete non solo dal punto di vista del gameplay, ma anche e soprattutto per quanto concerne le giuste scelte prima di scendere in campo.



Escape From Tarkov è un gioco brutale, antipatico in un certo qual modo, che spinge fin da subito i giocatori ad abbandonare la barca. È un titolo che disegna perfettamente lo spaccato videoludico di oggi, fatto di agevolazioni e grande accessibilità. Sono questi i due elementi che prende e mette da parte, consegnando però al giocatore una delle esperienza più totalizzanti che è possibile trovare sul mercato.