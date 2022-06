State of Play: Phil Spencer fa i complimenti a Sony e ricorda che dietro l'angolo c'è l'evento Xbox

Lo State of Play di giugno 2022 è stato un solido evento denso di trailer interessanti. A pensarlo non siamo solo noi, ma anche la diretta concorrenza di Sony PlayStation: Phil Spencer, capo di Xbox. Il dirigente ha fatto i complimenti a Sony e ha ricordato che dietro l'angolo c'è l'evento di Xbox e Bethesda.

Tramite il proprio profilo Twitter, Spencer ha scritto: "Amo questo periodo dell'anno. I team lavorano per emozionare i giocatori. Lo State of Play è stata un'ottima partenza ieri, non vedo l'ora di vedere il Summer Game Gerst e ovviamente lo Showcase Xbox+Bethesda. È rivitalizzante vedere tutta l'eccitazione nella nostra industria e nella forma d'arte videoludica".

Anche Geoff Keighley ha risposto a Spencer, affermando di essere emozionato per le prossime settimane. Keighley è il creatore e conduttore dei Summer Game Fest, che vanno a sostituire, nel limite del possibile, l'E3.

Anche noi di Multiplayer.it seguiremo tutti gli eventi e vi terremo aggiornati sulle novità, anche grazie a una pagina dedicata, dove potete vedere il calendario delle presentazioni e tutti i contenuti scritti e video da noi realizzati per il Summer Game Fest.