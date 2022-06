Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non è stato cancellato, Ubisoft parla dell'uscita

In queste ore è circolato un nuovo rumor legato a Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake secondo il quale il gioco era stato cancellato. Ora, Ubisoft smentisce la cosa, ma conferma che la data di uscita è lontana. Il gioco non arriverà nell'anno fiscale 2023.

Il tutto è nato dal fatto che alcune catene di vendita al dettaglio di videogiochi hanno eliminato dalla lista dei giochi preordinabili Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake. Ubisoft ha quindi rilasciato una dichiarazione a IGN USA che recita:

"Lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sarà ora gestito da Ubisoft Montreal. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, e Ubisoft Montreal beneficerà da quanto da loro appreso, nel mentre il nuovo team continuerà il lavoro per realizzare un grande remake". Questa parte è identica a una precedente dichiarazione.

Ubisoft però aggiunge: "Come conseguenza, non puntiamo più alla pubblicazione nell'anno fiscale 2023 e il gioco è stato tolto dalle liste dei rivenditori. Se i giocatori desiderano cancellare il proprio preordine di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sono invitati a contattare il proprio rivenditore. Ci saranno aggiornamenti sul progetto man mano che lo sviluppo avanza".

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake

Questo significa che per il momento non vi è alcuna data di uscita, o anche solo un periodo generico, per Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake. Il gioco arriverà, prima o poi.