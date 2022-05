Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake cambia sviluppatore, si prenderà del tempo

Ubisoft ha annunciato che Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è ora nelle mani di Ubisoft Montreal. I team precedenti, Pune e Mumbai, non sono più a capo dello sviluppo. Non è stata indicata una vera e propria motivazione, ma viene spiegato che il team si prendere del tempo per ultimare lo sviluppo. Nuovi aggiornamenti sulla questione arriveranno in futuro.

Ecco la traduzione del testo della comunicazione di Ubisoft, che potete trovare in originale nell'immagine qui sotto: "Ciao, fan di Prince of Persia! Lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sarà ora gestito da Ubisoft Montreal, il vero luogo di nascita dell'epica trilogia delle Sabbie del Tempo. Questa decisione è un importante passo e il team, a partire dal lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, si prenderà il tempo necessario per rifocalizzarsi sugli obiettivi del gioco per portarvi la migliore esperienza per questo remake di un classico senza tempo, quando sarà pronto. Vogliamo ringraziarvi tutti per il continuo supporto e per la pazienza durante lo sviluppo. Siatene certi, vi aggiorneremo sui progressi in un futuro update."

La comunicazione dedicata a Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake

In poche parole, il gioco non arriverà a breve termine, visto che il compito di Ubisoft Montreal non sembra essere solo ultimare i lavori in vece dei team precedenti, ma decidere che tipo di prodotto realizzare. Considerando che il pubblico ha profondamente criticato Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake - soprattutto per la qualità visiva - all'epoca dell'annuncio, non è strano che Ubisoft stia lavorando con calma a questo progetto.

Qui sopra potete vedere il trailer di annuncio originale di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.