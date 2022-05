PlayStation comprerà Square Enix dopo la cessione di Eidos e Crystal Dynamics?

PlayStation comprerà Square Enix dopo che quest'ultima ha effettuato la cessione di Eidos Monreal e Crystal Dynamics a Embracer Group? Circolano diverse voci in tal senso e il giornalista Jeff Grubb le ha affrontate in prima persona, dando la propria opinione su ciò che potrebbe accadere.

Nella giornata di ieri abbiamo scritto ben due editoriali sull'argomento, uno per spiegare cos'è Embracer Group e un altro per ragionare sul fatto che PlayStation e Xbox si sono fatte scappare Legacy of Kain, Tomb Raider e Deus Ex, brand così importanti eppure venduti per appena 300 milioni di dollari insieme ai team di sviluppo che li hanno creati.

Una cifra davvero contenuta, quella che Square Enix ha chiesto a Embracer Group, eppure sufficiente a rendere in qualche modo più appetibile il publisher giapponese, che solo con i giochi Marvel ha perso 200 milioni di dollari in due anni, in vista appunto di una possibile acquisizione da parte di Sony.

Si tratta di un'ipotesi plausibile? Secondo Jeff Grubb, di certo lo è più oggi che non ieri, nel senso che la cessione di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal potrebbe effettivamente aver facilitato questo tipo di operazione. Tuttavia, ha sottolineato il giornalista, le acquisizioni raramente vengono anticipate da leak ed è difficile prevederle, visto che vengono condotte con la massima riservatezza.

Final Fantasy 16, il protagonista si prepara a colpire di spada

In effetti, a pensarci bene, il rapporto di collaborazione fra Square Enix e Sony è talmente solido e va avanti da talmente tanto tempo che un eventuale acquisto dell'azienda nipponica non cambierebbe più di tanto lo scenario. Final Fantasy 16 è un'esclusiva PlayStation così come lo sono stati diversi altri capitoli della serie, Forspoken pure.

Insomma, un'acquisizione alla fine dei conti non sorprenderebbe più di tanto e probabilmente non tarderà ad arrivare, qualora le cose stiano davvero così: a differenza di Microsoft, "bloccata" con l'enorme operazione Activision Blizzard, Sony ha le mani libere e andrebbe ad acquistare un publisher anch'esso giapponese, senza dunque incontrare le resistenze riservate ai compratori occidentali.

Voi come pensate che stiano le cose? Davvero Square Enix ha provato ad alleggerirsi per favorire un'acquisizione da parte di Sony? Ha senso acquistare il publisher al netto dei suoi brand e team occidentali? Parliamone.

