I migliori smartphone Samsung del momento

Tra i produttori di smartphone Android, Samsung è ampiamente quello con le maggiori quote di mercato. Il motivo? In realtà si tratta di una combinazione di fattori: è sicuramente merito della lunghissima esperienza del colosso coreano nel mercato di quelli che prima erano i "telefonini" oltre all'effettiva affidabilità dei suoi prodotti. Ci mettono lo zampino anche il supporto duraturo e la qualità costruttiva. Insomma, per molti Samsung rappresenta una sorta di garanzia, una certezza da tenere in altissima considerazione nel momento in cui ci si trova a dover acquistare un nuovo smartphone. Il catalogo del brand è decisamente ampio e variegato, a tratti soverchiante, motivo per cui abbiamo pensato di realizzare una guida che faccia un po' di ordine, segnalando quali sono a nostro parere migliori smartphone Samsung disponibili in questo 2022.

1. Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Il miglior smartphone Samsung in assoluto Il Samsung Galaxy S22 Ultra è al momento in cui scriviamo il miglior smartphone Samsung disponibile sul mercato, e più in generale uno dei più validi smartphone Android che possiate acquistare. Si tratta di un prodotto di una qualità eccezionale, una sintesi dei più raffinati ritrovati tecnologici a cui si aggiunge un lavoro lato software di sicuro spessore. Difficile trovare l'elemento più interessante di cui iniziare a parlare, ma probabilmente la scelta dovrebbe ricadere sullo schermo, visto che stiamo parlando di un display da 6.8" OLED LTPO con frequenza di aggiornamento 1-120 Hz e un'incredibile luminosità di picco a 1750 nit: un pannello straordinario con ben pochi eguali. Quest'ampia superficie è necessaria per l'uso della S Pen, un pennino che viene ospitato nell'apposito alloggio e che permette tra le tante cose il rilevamento della scrittura, la possibilità di disegnare o prendere appunti su foto e pdf, la scrittura su calendario, la composizione di messaggi live e molto altro ancora. Non quindi una mera aggiunta accessoria, ma una vera e propria estensione complessa e articolata delle opzioni di interazione con lo smartphone che amplifica lo spettro di possibilità offerte all'utente. Il SoC è un Exynos 2200 octa-core con processo produttivo a 4nm, un cuore pulsante potentissimo a cui si aggiunge una GPU XClipse 920 realizzata in collaborazione con AMD. Il comparto fotografico è notevole, seppur sostanzialmente identico al predecessore S21 Ultra, quindi con una quadrupla camera posteriore composta dai sensori 108 MP wide, 10 MP teleobiettivo periscopico, 10 MP teleobiettivo e 12 MP ultrawide, capace di produrre scatti eccellenti in qualsiasi situazione, con una omogeneità e consistenza qualitativa molto buona. I video, anch'essi su livelli top, possono arrivare fino agli 8k a 24 FPS o 4k a 60 FPS. Spettacolare la selfie camera da 40 MP, probabilmente tra le migliori frontali in assoluto. Buona anche l'autonomia, che coi 5000 mAh della batteria consente di chiudere la giornata. Lato software, la personalizzazione passa attraverso la OneUI 4.1 su Android 12, una versione assolutamente ottima e in grado di supportare le funzioni extra del telefono senza appesantire affatto l'esperienza del sistema operativo. Ovviamente tutta questa ricchezza tecnologica si fa pagare, dato che si parte da un listino di 1279€ per la versione 8/128 GB capace di arrivare fino a 1689€ per la 12/512 GB: si tratta ovviamente di cifre fuori scala, ma che hanno un senso vista la scheda tecnica e le capacità dello smartphone. Scheda tecnica Samsung Galaxy S22 Ultra Dimensioni: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

163.3 x 77.9 x 8.9 mm Peso: 229 grammi

229 grammi Display: AMOLED 6.8" 120 Hz

AMOLED 6.8" 120 Hz SoC: SAMSUNG Exynos 2200

SAMSUNG Exynos 2200 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Fotocamere posteriori: Wide 108 MP, f/1.8 Teleobiettivo periscopico 10 MP, f/4.9 Teleobiettivo 10 MP, f/2.4 Ultrawide 12 MP, f/2.2

Fotocamera frontale: 40 MP f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.2

5.2 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Memoria: 8 GB RAM + 128 GB 12 GB RAM + 256 GB 12 GB RAM + 512 GB 12 GB RAM + 1 TB



2. Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Il miglior smartphone Samsung medio gamma Forte dell'enorme successo dell'S20 FE, uno degli smartphone più riusciti ed apprezzati dal pubblico degli ultimi anni, il Samsung Galaxy S21 FE 5G è arrivato sul mercato con un certo carico di attenzione e sotto i riflettori. Il design, sobrio ed elegante, non cattura l'occhio con guizzi particolari ma si fa sicuramente apprezzare. In particolare aver optato per una scocca posteriore in policarbonato, consente al telefono di mantenersi più leggero, fermando la bilancia a 177 grammi. La qualità costruttiva è notevole e l'assemblaggio è esente da critiche di sorta. Eccellente il display, che mostra per l'ennesima volta il pedigree di Samsung in questo ambito. Il pannello è un Dynamic AMOLED 2X da 6,4" con aggiornamento a 120 Hz che mostra colori vividi e brillanti, con una luminosità di picco di 1200 nit. La scheda tecnica è in larga parte da top di gamma, a cominciare dallo Snapdragon 888 che, inutile dirlo, permette di non avere alcun limite prestazionale in qualsiasi ambito, pur impattando un po' sull'autonomia viste le maggiori richieste energetiche e la batteria da 4500 mAh. Merita di essere segnalato che il Galaxy S21 FE è giunto sul mercato già con Android 12 installato di fabbrica, quindi una buona garanzia per la longevità del supporto futuro esteso perlomeno ad altre 2 major release del sistema operativo di Google. La componente fotografica del gruppo posteriore è una 12 MP wide, una 12 MP grandangolare e un tele da 8 MP in linea con quanto montato sull'S20 FE, con miglioramenti nella grandangolare e lato software. Molto buoni i video, che arrivano ai 4K a 60 FPS ben stabilizzati. Considerata l'attuale fascia di prezzo intorno ai 500€, questo smartphone è consigliabile senza grosse riserve a chiunque. Scheda tecnica Samsung Galaxy S21 FE 5G Dimensioni: 155.7 x 74.5 x 7.9 mm

155.7 x 74.5 x 7.9 mm Peso: 177 grammi

177 grammi Display: 6.4" AMOLED 120 Hz

6.4" AMOLED 120 Hz SoC: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB

8 GB Fotocamere posteriori: Wide 12 MP, f/1.8 Ultrawide 8 MP, f/2.4 Tele 8 MP, f/2.2

Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2

5.2 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 4500 mAh

4500 mAh Memoria: 6 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 256 GB



3. Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A53 5G Il miglior smartphone Samsung da comprare a prezzo ridotto Il Samsung Galaxy A53 rappresenta il successore di uno dei Samsung più equilibrati degli ultimi tempi, l'A52s. Era quindi legittimo attendersi parecchio da questo nuovo modello, nella consapevolezza della bontà della base da cui poter partire. Partiamo ovviamente dall'ottimo display Super AMOLED che conferma quanto la casa coreana abbia di buono da dire in questo ambito già da molto tempo: si tratta di un pannello da 6.5" con frequenza di aggiornamento a 120 Hz brillante, con una buona luminosità e una ottima riproduzione dei colori. Notevole anche l'autonomia, che grazie ai 5000 mAh consente di completare senza alcun problema un'intera giornata di utilizzo, anche intenso, con un residuo ampio ancora a disposizione. La ricarica si ferma a 25 W, ma se avete la classica abitudine di attaccare alla corrente lo smartphone durante la notte non troverete nessun problema. Il comparto fotografico ricalca quello del predecessore senza modifiche sostanziali, con la wide principale da 64 MP assieme all'ultra grandangolare da 12 MP e la macro da 5 MP: gli scatti sono buoni, in linea con gli standard dei medio gamma. Samsung ha poi scelto di puntare forte sulla soluzione "casalinga" optando per il suo Samsung Exynos 1280 con processo produttivo a 5 nm. Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A53 5G recita 469€, ma il fatto che si trovi già sotto i 400€ lo rende particolarmente appetibile. Scheda tecnica Samsung Galaxy A53 5G Dimensioni: 159.6 x 74.8 x 8.1 mm

159.6 x 74.8 x 8.1 mm Peso: 189 grammi

189 grammi Display: Super AMOLED 6,5", 120 Hz, 800 nit

Super AMOLED 6,5", 120 Hz, 800 nit SoC: Samsung Exynos 1280

Samsung Exynos 1280 RAM: 6 GB

6 GB Fotocamere posteriori: Wide 64 MP, f/1.8 Ultrawide 12 MP, f/2.2 Macro 5 MP, f/2.4 Profondità 5 MP, f/2.4

Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.1

5.1 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Memoria: 6 GB RAM + 128 GB 6 GB RAM + 256 GB



4. Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 Il miglior smartphone Samsung pieghevole Gli smartphone pieghevoli hanno saputo crearsi una certa nicchia di mercato e anche se siamo lontani da poterli considerare un fenomeno di massa, Samsung ha già saputo mostrare soluzioni convincenti in questo particolare form factor. Accanto a uno Z Flip 3 più accessibile e con specifiche "normali" si trova infatti il Samsung Galaxy Z Fold 3, un prodotto completamente differente sebbene rientri nella stessa categoria dei pieghevoli. La prima differenza sta nell'approccio a questo fattore di forma, visto che ci troviamo di fronte a un'apertura a libro: si può usare quindi il device sia come uno smartphone classico, sia aprirlo e accedere di fatto a un'esperienza da tablet, grazie allo schermo da 7.6" che regala una modalità di utilizzo completamente diversa. Si tratta ovviamente di un prodotto per pochi, destinato soprattutto a un pubblico di professionisti, ma che segna chiaramente una direzione per questo genere di device che può svilupparsi ulteriormente nel corso dei prossimi anni Un oggetto che riesce ad offrire una triplice esperienza d'uso come smartphone, tablet e simil-pc attraverso la modalità DeX, compatibile inoltre con il pennino S Pen per un ulteriore livello di interazione. Notevoli ovviamente le prestazioni, grazie al potentissimo Snapdragon 888 e ai 12 GB di RAM. Buona, infine, la componente fotografica. Il prezzo di lancio l'ha reso probabilmente un prodotto non alla portata di tutti, ma gli aggiustamenti dei mesi successivi lo hanno reso un prodotto sicuramente più accessibile seppure ancora ampiamente al di sopra della soglia psicologica dei mille euro. Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Fold 3 Dimensioni: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm

158.2 x 128.1 x 6.4 mm Peso: 271 grammi

271 grammi Display: AMOLED 7.6" 120 Hz

AMOLED 7.6" 120 Hz SoC: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 12 GB

12 GB Fotocamere posteriori: Wide 12 MP, f/1.8 Tele 12 MP, f/2.2 Ultrawide 12 MP, f/2.2

Fotocamere frontali: 4 MP, f/1.8 10 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.2

5.2 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 4400 mAh

4400 mAh Memoria: 12 GB RAM + 256 GB 12 GB RAM + 512 GB



5. Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Flip 3 Lo smartphone Samsung più stiloso Samsung è stato uno dei primi produttori a buttarsi sul carro degli smartphone pieghevoli, e sta tentando di offrire device di questo tipo anche a prezzi alla portata del grande pubblico: accanto ad uno Z Fold 3 destinato agli entusiasti che cercando il massimo della tecnologia e sono disposti a pagare per averlo, l'azienda ha proposto anche il Galaxy Z Flip 3. Senza dubbio un prodotto differente, più accessibile e meno spinto nelle specifiche, ma proprio per questo destinato ad una platea maggiore, con un occhio di riguardo verso il pubblico femminile. Rispetto al Fold, che si apre a libro ed è molto più grande, lo Z Flip 3 si richiude a conchiglia. Questo form factor completamente differente ha il doppio pregio di renderlo molto piccolo e comodo da chiuso, e farlo diventare un telefono "normale" da aperto. La presenza di un display secondario da consultare da chiuso è una comodità non da poco, perché porta ad aprirlo solo quando effettivamente necessario. La scheda tecnica è molto buona, con Snapdragon 888 e 8 GB di RAM, mentre il comparto fotografico è nella media. Assolutamente accettabile anche l'autonomia garantita dalla piccola batteria. Grazie ad un prezzo di listino più volte ritoccato verso il basso, il Flip 3 è particolarmente interessante quest'oggi per chiunque voglia provare ad assaggiare l'esperienza dei foldable senza svenarsi eccessivamente. E potrebbe scattare l'amore. Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Flip 3 Dimensioni: 166 x 72.2 x 6.9 mm

166 x 72.2 x 6.9 mm Peso: 183 grammi

183 grammi Display: Dynamic AMOLED 6.7" 120 Hz

Dynamic AMOLED 6.7" 120 Hz SoC: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB

8 GB Fotocamere posteriori: Wide 12 MP, f/1.8 Ultrawide 12 MP, f/2.2

Fotocamera frontale: 10 MP, f/2.4

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0

5.0 Sensori: Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale

Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio, Impronta digitale Batteria: 3300 mAh

3300 mAh Memoria: 8 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 256 GB