Sonic Prime: primo trailer e immagini della serie TV Netflix animata

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle serie TV animate in arrivo sulla piattaforma e, alla fine del video che potete trovare qui sopra, è presente anche un primo trailer di Sonic Prime, serie TV animata basata sul riccio blu di SEGA.

L'annuncio di Sonic Prime è avvenuto a inizio 2021 e da allora non era stato mostrato o detto nulla di significativo riguardo a questa serie TV. Netflix aveva svelato che la serie sarà composta da 24 episodi che saranno distribuiti nel corso del 2022.

Con il trailer odierno non abbiamo modo di vedere nulla di particolare della serie, se non una breve sequenza durante la quale Sonic corre, afferra i classici anelli dorati e afferma: "So quello che stai pensando... sono bravissimo e a quanto pare anche potente."

Sappiamo poi che il doppiatore di Sonic è Deven Christian Mack, primo doppiatore di colore che dà la voce al personaggio di SEGA dopo Jaleel White (doppiatore di The Adventures of Sonic the Hedgehog, serie cartoon degli anni 90).

Diteci, cosa ne pensate della grafica della serie TV Sonic Prime? Vi convince?