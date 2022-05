Sale Lan e eSport vanno regolamentate, ma non paragonate alle sale Slot, dice Delmonte della Lega

Gabriele Delmonte, consigliere regionale della Lega, ha detto la propria sulla questione della Sale Lan ed eSport in Italia, affermando che devono essere regolamentate, ma che questo non significa che devono essere paragonate alle sale Slot.

Gabriele Delmonte afferma: "Le sale giochi note come Lan o E-sport (Electronic sports), nelle quali è possibile confrontarsi in sfide ai videogiochi in modo competitivo durante eventi organizzati a livello professionistico, si stanno sviluppando in tutta Europa a tal punto che sarebbe necessario arrivare a una normativa che le disciplini in modo compiuto, evidenziando come siano ben diverse sia sotto il profilo formale che sostanziale dalle sale Slot".

Delmonte spiega poi che la FIGC ha già riconosciuto gli eSport e i pro-player italiani hanno già rappresentato la nostra nazione al primo campionato europeo ufficiale (e hanno anche vinto, ricordiamo). Inoltre, sono tesserati FIGC. In poche parole, sono alla pari di un giocatore di calcio professionista.

Per Delmonte gli eSport "non hanno ancora, ad oggi, una legislazione adeguata, tuttavia è chiaro che le sale Lan non possano essere equiparate a sale Slot".

I suoi commenti sono ovviamente nati a seguito del blitz in diverse sale E-sports d'Italia da parte delll'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha portato alla chiusura di tre sale, conseguenza di un esposto presentato dal titolare della società Led S.r.l. A questo riguardo, Delmonte spiega che "pur senza mettere in dubbio la correttezza dei controlli a queste sale gioco di ultima generazione, anziché porre i sigilli a questi luoghi di socialità occorre assicurare la loro corretta operabilità, colmando eventuali vuoti normativi".

Delmonte chiede alla Giunta regionale "quale sia la sua posizione circa l'importanza sociale e pubblica, soprattutto nei confronti dei giovani, delle Sale Lan e E-sports"; come valuti "l'interpretazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha portato al sequestro di attrezzature e sale negli ultimi giorni"; "se intenda intervenire presso il Governo al fine di colmare il vuoto normativo in cui operano le sale in oggetto, anche al fine di tutelare le attività che ad oggi consentono l'accesso a computer di pubblico utilizzo".

"Come Lega, in considerazione delle implicazioni che il settore comporta sia in termini economici che di sviluppo dell'occupazione, ci stiamo muovendo a tutti i livelli istituzionali, sia a livello regionale che a livello nazionale, grazie all'onorevole Luca Toccalini, segretario Giovani Lega, che in questi giorni proporrà una risoluzione in Parlamento per riaprire quanto prima le sale Lan. Un intervento parlamentare mirato che si pone come intento quello di rimettere al centro dell'attenzione parlamentare una più complessiva revisione normativa degli E-Sport, a tutela dei fruitori e di tutte le persone che lavorano nell'indotto generato da questo settore in forte ascesa. Si tratta pertanto di un tema al centro del programma della Lega" conclude Delmonte.