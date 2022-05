Serie TV in Italia: quante ore guardiano e qual è il genere più visto? Ecco la ricerca di Serially

Tramite uno studio sviluppato in Italia da 2BResearch a marzo 2022 per conto di Serially.it, piattaforma italiana di streaming gratuita, abbiamo modo di scoprire alcuni dettagli interessanti sulle abitudini del pubblico italiano in fatto di serie TV. In Italia guardiamo 12 ore alla settimana in media e il genere preferito è quello crime.

La ricerca si sviluppa però in modo più approfondito sulla questione. Viene spiegato ad esempio che le donne guardano 15 ore alla settimana, ovvero di più della media di tutti i generi sommati. È anche indicato che il singolo utente tende a usare più schermi per vedere le serie TV, non solo uno tra le opzioni disponibili. In totale, il 60% degli spettatori usa Smart TV (70% nella fascia 35-44), il 56% usa computer (70% nella fascia 19-24). In terza posizione troviamo infine gli smartphone con un 55%. I tablet sono in ultima posizione.

Grafico dell'utilizzo dei device per la visione di Serie TV

Gli utenti che hanno preso parte a questa ricerca hanno affermato, all'85%, di essere interessati al modello AVOD, ovvero accesso gratuito ma con spot pubblicitari. Solo l'8% ha affermato che preferirebbe pagare per evitare la pubblicità.

Viene poi affermato che il 27% degli utenti consuma i pasti davanti a una serie TV quotidianamente. Se prendiamo in considerazione coloro che l'hanno fatto almeno una volta, si arriva al 73%. Ci sono però altre attività che accompagnano la visione di serie, come la beauty routine, le faccende domestiche, attività fisica e anche la lettura.

Per quanto riguarda i generi preferiti, al primo posto troviamo il crime (48%), seguito dal sci-fi (44%). In terza posizione a pari merito con il 37%, troviamo la comedy e il fantasy. Drama e medical hanno invece più successo tra le donne.

Quando sono state chieste le cinque serie TV preferite, gli utenti hanno citato in totale 769 serie. Tra le più amate troviamo Breaking Bad, Game of Thrones, La Casa di Carta e Star Trek.

Serially è visibile in streaming online all'indirizzo serially.it, su device mobili attraverso l'app disponibile per iOS e Android, su SmartTV grazie ad Apple TV e Android TV.