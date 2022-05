Offerte Amazon: i migliori prodotti MSI in sconto per la Gaming Week

È attualmente in corso, fino all'8 maggio 2022, la Amazon Gaming Week, che propone tanti sconti interessanti. Tra i vari, vi è un'intera sezione dedicata ad MSI, celebre brand dedicato all'hardware gaming, che propone tante promozioni su monitor, SSD, dissipatori e non solo. Vediamo le migliori offerte del momento.

Monitor Curvi Iniziamo dalle numerose offerte per i monitor che MSI propone a partire da quelli curvi. Gli sconti includono moltissimi modelli diversi, con fasce di prezzo notevolmente differenti. Vediamoli tutti in modo ordinato. Partiamo con l'MSI Mag Artymis da 24 pollici, un monitor curvo in 16:9 e Full HD. Propone una curvatura da 1.000 R e una frequenza di aggiornamento a schermo di 165 Hz. Il tempo di risposta è di 1 millisecondo. Con un 33% di sconti, questo monitor scende a 199,90€. Vediamo invece ora l'MSI Mpg Artymis da 27 pollici. La curvatura è anche in questo caso di 1.000 R, con una risoluzione massima di 2560 x 1440 e sempre 165 Hz. Il tempo di risposta è sempre di 1 millisecondo. Di nuovo, lo sconto è del 33% e si arriva a 399,90€. Se volete salire in termini di dimensioni, allora potete optare per un MSI Mpg Artymis da 32 pollici, con le stesse caratteristiche del precedente modello. 2560 x 1440 a 165 Hz, curvatura da 1.000 R e 1 ms di tempo di risposta. Lo sconto è leggermente inferiore, del 23%, per un totale di 499€. Se siete in cerca di qualcosa di simile ma a un prezzo leggermente inferiore, potete optare per il monitor curvo MSI Optix da 32 pollici. La risoluzione massima è 3840 x 2160, ma la frequenza di aggiornamento si ferma a 60 Hz. La curvatura è però maggiore, a 1.500 R. Il prezzo è 399€. Se il vostro obiettivo è un monitor particolarmente curvo, allora una buona scelta a basso prezzo è l'MSI Optix da 32 pollici con curvatura da 1.800 R. La risoluzione non va oltre i 1080p, ma la frequenza di aggiornamento è 165 Hz. Il prezzo è 299.99€. Se però siete in cerca di monitore curvi in 21:9, allora MSI ha tre proposte per voi. In offerta su Amazon potete ora trovare ad esempio l'MSI Optix da 34 pollici, 21:9 (3440 x 1440), 144 Hz e supporto per videocamera. La curvatura, anche in questo caso è di 1.800 R. Il prezzo è un interessante 499.99€, con un 44% di sconto. Se volete calare leggermente la spesa, una seconda opzione è l'MSI Optix da 34 pollici, 21:9 (3440 x 1440), con però curvatura da 1.500 R. Il prezzo finale in questo caso è di 429.99€. Infine, per chi non bada a spese, è disponibile l'MSI Optix Plus da 37.5 pollici. Questo monitor curvo in 21:9 (3840 x 1600) propone una frequenza di aggiornamento a schermo di 175 ms, una incredibile curvatura da 2.300 R e supporto a Nvidia G-Sync. Il prezzo finale è di 1.699.99€, dopo uno sconto del 23%.

Monitor piatti Non tutti hanno bisogno di un monitor curvo, ovviamente. Non mancano infatti le offerte per i classici schermi piatti proposti da MSI. Andando in ordine di prezzo, troviamo l'MSI Optix MAG da 24 pollici. Si tratta di un monitor in 16:9, Full HD e 144 Hz, con 1 millisecondo di tempo di risposta. Il prezzo è di soli 219€, con uno sconto di 50€. Se cercate un 27 pollici, è disponibile anche tale modello nella serie MSI Optix MAG. Sempre in 16:9 con risoluzione 1920 x 1080, propone i 144 Hz e 1 ms di tempo di risposta. Il prezzo sale leggermente a 259€, con però uno sconto di 60€ in questo caso. Nel caso nel quale la vostra priorità sia la frequenza di aggiornamento, potete trovare in sconto un MSI Optix MAG da 24 pollici (16:9, 1920 x 1080) con refresh rate a 240 Hz. Inoltre, non manca il supporto a Nvidia G-Sync e AMD FreeSync, con HDR 400. Il prezzo è di 299.99€, dopo un -40% sul prezzo consigliato. Se 240 Hz non bastano, allora potete optare per il MSI Oculux NXG da 24,5 pollici. Lo schermo in 16:9 (1920 x 1080) propone un refresh rate da 360 Hz per la massima fluidità, pensato soprattutto per chi compete negli eSport e vuole dare il massimo in ogni situazione. Lo sconto è di ben 500€, per un prezzo finale di 499€. Per chi cerca grandezze superiori, potete scegliere l'MSI Optix MPG Quantum Dot da 32 pollici, con risoluzione 2560 x 1440, frequenza di aggiornamento da 175 Hz, HDR 600 e 1 millisecondo di tempo di risposta. Il prezzo è di 699.99€. Se cercate uno schermo 4K, allora potete anche optare per l'MSI Optix MPG da 32 pollici. Con risoluzione massima a 3840 x 2160, questo pannello Quantum Dot propone una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, con HDR 600, HDMI 2.1 e 1 ms di tempo di risposta. Il prezzo finale è di 999.99€, dopo un 23% di sconto.

SSD Passiamo poi alle offerte disponibili per gli SSD marcati MSI. Fino all'8 maggio 2022, potrete acquistare alcuni modelli in diverso taglio. Tutti i modelli, che potete trovare qui sotto, propongono velocità di lettura pari a 7.000 MB/s e velocità di scrittura fino a 5.500 MB/s. Il fattore di forma è PCIe NVMe M.2 2280. Questa memoria include la protezione dei dati E2E e la crittografia AES256. Inoltre, il software MSI Center permette agli utenti di trasferire facilmente i dati e di monitorare sia lo stato che le prestazioni dell'unità. Il supporto software Actiphy (incluso) evita la perdita di dati via funzioni di backup e ripristino. Non dimenticate poi che la garanzia è di ben 5 anni o fino al raggiungimento del TBW (Terabyte scritti).