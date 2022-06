Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di floralgalaxycosplay sembra ricalcato dall'anime

Dragon Ball è una saga ampissima e nel corso dei vari archi narrativi alcuni personaggi sono apparsi in molteplici versioni alternative. Un esempio è Bulma, che cresce e cambi di fase in fase. La ragazza appare anche come Bunny Bulma, soggetto amato dal mondo del cosplay. Ora, floralgalaxycosplay ci propone il proprio cosplay di Bunny Bulma, copiando una scena dell'anime.

floralgalaxycosplay ci propone una Bunny Bulma non certo soddisfatta del proprio outfit. Bulma è un personaggio denotato da un forte carattere, è un'avventuriera e un'inventrice, come possiamo vedere sin dalla primissima saga di Dragon Ball. È dopotutto Bulma a dare il via alla caccia alle Sfere, coinvolgendo un giovanissimo Goku.

Se siete fan di Bunny Bulma, dovreste vedere il cosplay di Bunny Bulma di martel_cosplay: è timido ma ben realizzato. Ecco poi anche il cosplay di Bunny Bulma di val_moon_sw: è un desiderio delle Sfere del Drago. Se preferite un altro tipo di Bunny, vi consigliamo il cosplay di missbricosplay di Lola Bunny che si ispira al primo Space Jam.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma realizzato da floralgalaxycosplay? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?