Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di martel_cosplay è timido ma ben realizzato

Il mondo del cosplay prende ispirazione da molte fonti, ma una delle preferite è per certo l'animazione giapponese (a propria volta quasi sempre basata sui manga, ovviamente). Dragon Ball, in particolar modo, propone così tanti personaggi che sembra impossibile non trovare qualcosa da sfruttare per i propri cosplay. Anche martel_cosplay ha scelto l'opera di Toriyama e in particolar modo Bunny Bulma per il proprio cosplay.

martel_cosplay spiega che è grazie alla propria passione per i cosplay che ha superato la propria timidezza ed è divenuta sicura di sé e del proprio corpo. Inoltre, è stata in grado di crearsi tant amici. È quindi grata per questa sua passione in quanto le ha donato molto di buono nella vita. I suoi fan sono inoltre contenti di vedere un ottimo cosplay di Bunny Bulma, perfettamente realizzato.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma realizzato da martel_cosplay? Il personaggio di Dragon Ball è stato bel realizzato, oppure credete di aver visto personaggi di qualità superiore?