Finisce un'altra settimana e questo significa che inizia un nuovo weekend. In questo fine settimana i videogiocatori cercheranno di trovare un po' di spazio e di tempo per dedicarsi alla propria passione preferita. Nel mezzo del lavoro e della famiglia, molti troveranno uno spiraglio per giocare con più calma rispetto alla settimana. La domanda quindi è: cosa giocherete questo weekend del 4 giugno 2022?

La fine di maggio e l'inizio di giugno non è mai un periodo denso di uscite per i videogiochi. Si tratta di un periodo dedicato soprattutto agli annunci, anche in questo 2022 senza E3. Abbiamo visto ad esempio lo State of Play del 2 giugno. Ora come ora, però, ci interessa decidere a cosa dedicare tempo. Una scelta potrebbe essere il particolare Card Shark.

Card Shark è un gioco per PC e Nintendo Switch, di cui vi abbiamo proposto la recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che "Card Shark è un'avventura unica, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista ludico. Questo gioco di inganni ci ha stregato per tutte le ore necessarie ad arrivare al finale. Il gameplay è focalizzato su poche e specifiche idee, forse alle volte anche troppo poche. Per alcuni giocatori, la mancanza di varietà potrebbe essere un problema e suggeriamo quindi di provare prima la demo, per farsi un'idea dello stile."

Card Shark

Se preferite qualcosa di più classico, è disponibile anche Souldiers, del quale vi abbiamo per il momento proposto un provato. Si tratta di un metroidvania, che fonde quindi platform, combattimenti e una trama che verte attorno a una guerra tra regni e un Valhalla dal quale sfuggire. Nel nostro articolo vi abbiamo spiegato che: "Souldiers si propone come un classico metroidvania dal taglio fantasy. Per ora, a intrigare sono le potenzialità del sistema di combattimento e di evoluzione delle classi, che sono sensibilmente differenti l'una dall'altra. La trama è appena accennata e ha tutto da dimostrare, mentre l'ambientazione sembra fin troppo classica, ma potrebbe comunque riservare sorprese nella versione finale. Souldiers sembra un gioco solido, al primo impatto, ma solo con la versione finale potremo capire se saprà emergere in mezzo ai capolavori del genere."

Non dimentichiamo però quello che probabilmente è il nome più importante della settimana, che starà tenendo impegnati molti giocatori: Diablo Immortal, disponibile su PC e mobile. Si tratta di un nuovo capitolo, pensato soprattutto per smartphone, della saga di Blizzard. In attesa di Diablo 4, potrebbe essere un ottimo modo per (ri)avvicinarsi alla saga.

Questi sono alcuni dei nomi del momento, ma ovviamente i videogiocatori potrebbero avere un ampio backlog da sfoltire. Ora è quindi venuto il vostro turno, diteci, cosa giocherete in questo weekend del 4 giugno 2022?