Souldiers, il provato di un metroidvania classico, ma solido

La prima regione di gioco non aiuta a migliorare la prima impressione, visto che si tratta di un'anonima grotta invasa da ragni e altre creature classiche come gli slime. Vi sono alcuni accenni, però, al fatto che ogni ambiente abbia una propria collocazione precisa nell'universo di gioco, grazie a (poche) note sparse nello scenario, che suggeriscono in che modo tale area veniva usata da personaggi che per il momento non abbiamo ancora incontrato. Vi sarà un'interessante lore , oppure dovremo accontentarci di viaggiare da un generico luogo fantasy all'altro?

Alla base di Souldiers sembra esserci un grande mistero , legato a qualche intrigo politico e a un mondo fantasy. Purtroppo, la demo permette solo di scoprire un accenno di quanto sta accadendo ed è difficile capire quanto profonda e interessante sarà la trama. Per il momento, la prima impressione è quella di un mondo e di un cast di personaggi tutto sommato generico, ma nella versione finale vi sarà per certo spazio per farci cambiare idea.

Souldiers si apre con una tragedia: noi e i nostri compagni d'arme, durante una battaglia tra regni, rimaniamo intrappolati in una grotta, in seguito a un misterioso crollo. Una valchiria ci fa visita, annunciando che la morte è vicina e la nostra unica possibilità di salvezza è seguirla a Terragaya , una landa mistica ai confini dell'oltretomba. Lì, il nostro compito sarà trovare un guardiano e dirigerci tutti assieme verso il mondo successivo. Il problema è che non siamo veramente morti e qualcosa di certo non torna.

Tre per uno

Souldiers inizia scegliendo la classe del personaggio

Se la trama non ha avuto grande spazio, lo stesso non si può dire del gameplay. Souldiers è un metroidvania 2D classico nella propria struttura e propone un mix di esplorazione platform e combattimenti, nel mentre si va alla ricerca di tesori e segreti.

Partiamo però dal principio, ovvero dalla selezione del personaggio. Souldiers permette infatti di scegliere una classe tra tre disponibili: lo scout, il ranger e il mago. Ogni personaggio ha il proprio sistema di combattimento e il proprio set di abilità. Sin dall'inizio, le differenze sono notevoli e, anche grazie a quanto visto con i trailer, la distanza tra le classi sembra destinata a crescere sempre di più avanzando nel gioco.

Lo scout è il classico soldato con spada e scudo. Oltre ad avere più vita e una buona potenza d'attacco, è in grado di parare più colpi prima di esaurire la stamina. Si tratta della classe più equilibrata, forte e resistente, anche se probabilmente un po' meno versatile e meno a proprio agio quando diventa importante tenere le distanze.

Il primo nemico potente di Souldiers

Il ranger dispone di un arco con tre frecce, che si ricaricano ogni tot secondi. La particolarità è che può lanciare l'arco come un boomerang: in tale momento non può quindi scoccare, ma se infligge danno con il lancio velocizza la ricarica. Questo ci spinge a giocare da vicino, sfruttando la schivata in salto, unica del ranger, per metterci al sicuro. Il ranger potrà, con le giuste abilità, attaccare anche in più direzioni, anche durante i salti.

Infine, il mago dispone di una staffa che, oltre a infliggere rapidi ma deboli colpi, evoca un proiettile magico a ricerca. Inoltre, può eseguire una piccola esplosione magica a corto raggio discretamente potente, la quale richiede però una piccola ricarica. Con le abilità, diventa in grado di scatenare potenti magie.

Anche se non è stato possibile sbloccare più di un paio di abilità per classe, l'impressione è che la varietà sia notevole. La cosa più importante è che il modo di combattere è effettivamente diverso a seconda della classe scelta, il che potrebbe invogliare notevolmente a fare più partite.

Infine, non mancano una serie di oggetti da equipaggiare per potenziare i personaggi e strumenti come le bombe per danneggiare i nemici e abbattere i classici muri di pietra fragili che nascondono passaggi e scorciatoie.