Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di nekoneko_jx sfida la divinità

Aphrodite è uno dei personaggi più belli della serie Record of Ragnarok, anche perché è la dea della bellezza. Per questo i cosplay a tema vanno moltiplicandosi e le cosplayer fanno a gara per interpretarla, cercando di sfidare la divinità stessa con le loro interpretazioni, come quella di nekoneko_jx, che punta tutto suoi punti forti del personaggio.

Nella Critica del Giudizio, il filosofo tedesco Immanuel Kant stabilisce la distinzione tra il bello e sublime, con il secondo che suscita emozioni molto più intense del primo: "Il sentimento estetico del sublime è un piacere o senso di esaltazione che segue a un senso di depressione delle nostre energie vitali. Il piacere del sublime è diverso da quello del bello; questo infatti produce direttamente un sentimento di esaltazione della vita; quello invece è un piacere che ha solo un'origine indiretta, giacché esso sorge dal sentimento di un momentaneo arresto delle energie vitali, seguito da una più intensa loro esaltazione."

Guardando questa foto di nekoneko_jx, come non pensare subito al sublime matematico? A quel sentimento, cioè, che nasce quando l'intelletto umano si trova ad ammirare dei fenomeni così smisurati da non riuscire a comprenderli, tanto da sentirsi intimorito dagli stessi?

Ah, quanta splendida filosofia in un cosplay, che di suo è realizzato anche molto bene, sia nell'abito che nella pettinatura.