Final Fantasy 9: forse in arrivo qualcosa di nuovo

Ormai sono moltissimi i segni che vogliono Square Enix in procinto di annunciare qualcosa di nuovo riguardo a Final Fantasy 9, capitolo amatissimo della saga, uscito originariamente su PSX. Che qualcosa si stesse muovendo era chiaro già da tempo, almeno da novembre.

All'epoca uno dei designer del gioco, Kazuhiko Aoki, fece capire che presto sarebbero potute arrivare delle novità relative all'amatissimo gioco di ruolo giapponese. Così almeno fu interpretato un suo commento pubblicato sul PlayStation Blog per il lancio del gioco originale su PlayStation Now.

Ora ci sono altri segnali che puntano nella stessa direzione. Intanto c'è stato il recente furto di dati a GeForce Now, in cui si parlava di un remake di Final Fantasy 9. Visto moltissime delle altre informazioni trafugate si sono rivelate legittime, come quelle su Kingdom Hearts 4 e sui titoli PlayStation per PC, molti pensano che lo sia anche questa.

Inoltre, Square Enix ha ripubblicato il video del gioco su YouTube, ha lanciato il vinile della colonna sonora e ha annunciato la serie animata, facendo vedere un grosso movimento intorno a Final Fantasy IX.

Certo, è sempre possibile che sia tutto un caso, ma a questo punto è anche giusto crederci un po'.