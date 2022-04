GeForce Now: Need for Speed HEAT e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 tra i nuovi giochi

Come ogni giovedì, Nvidia ha annunciato i nuovi giochi che saranno aggiunti a GeForce Now a partire da oggi. Tra questi spiccano Need for Speed HEAT e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, due titoli di Electronic Arts. Leggiamo l'elenco completo delle novità:

Anno 1404 - History Edition (Steam)

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)

Fell Seal: Arbiter's Mark (Steam and Epic Games Store)

Need for Speed HEAT (Steam and Origin)

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (Origin)

Ranch Simulator (Steam e Epic Games Store)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (Steam)

Wobbledogs (Steam)

GeForce Now è il servizio di cloud gaming di Nvidia, disponibile in abbonamento. Potete usarlo su praticamente qualsiasi schermo, ma è pensato in particolare per PC di bassa potenza, Mac, Chromebooks, SHIELD TV e dispositivi mobili.

Questa settimana arriva anche una nuova demo gratuita, instant-play, Terraformers: First Steps on Mars. I membri avranno la possibilità di provarla, in anticipo rispetto al lancio del gioco che sarà la prossima settimana.

Rivelate la scorsa settimana, le demo gratuite dei giochi instant-play sono state accolte molto positivamente: due di esse sono già tra i titoli più giocati su GeForce NOW!