Terraformers: First Steps on Mars gratis su GOG

Asteroid Lab e Goblinz Studio hanno lanciato su GOG Terraformers: First Steps on Mars, versione autonoma e completamente gratis di Terraformers, in cui il giocatore deve compiere i primi passi per la colonizzazione di Marte.

Di base si tratta di una grossa demo, ma abbastanza ricca di contenuti, in cui siamo chiamati a scegliere uno dei leader disponibili, esplorare il pianeta rosso e fondare la nostra prima colonia, facendola espandere fino a farla diventare una città. Se volete provare qualcosa di diverso dal solito, dategli una possibilità.

Terraformers: First Steps on Mars su GOG

Terraformers, un'immagine del gioco

Terraformers di suo non è ancora disponibile. Nella versione completa del gioco si potranno creare intere reti di città, modellando Marte per renderlo un posto accogliente per gli esseri umani.