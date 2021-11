DualSense PS5 nero: offerta Amazon del Black Friday 2021, minimo storico

Oggi è il secondo giorno di Black Friday 2021 e Sony, tramite un'offerta Amazon, propone un DualSense PS5 nero al proprio prezzo minimo storico. Lo sconto è di 16.96€, ovvero del 24%. Il prezzo pieno per un DualSense PS5 nero è 69.99€. Nei mesi il prezzo è stato spesso leggermente inferiore, ma il problema principale è più che altro la reperibilità. Oggi non solo è in sconto al prezzo più basso di sempre, ma è disponibile: se si è interessati conviene non lasciarsi sfuggire l'occasione. È venduto e spedito da Amazon.

Il DualSense PS5 nero è, in termini di funzionalità, identico a quello bicromatico base di PlayStation 5. Il controller propone feedback aptico, grilletti adattivi, microfono integrato e tutti i pulsanti (più touchpad e analogici) necessari per giocare al vostro gioco preferito.

DualSense PS5 nero

