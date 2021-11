Seven Knights 2, recensione del nuovo action RPG free-to-play per iOS e Android

Anche in questo caso il gioco si presenta come un action RPG di stampo tradizionale, scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android ma dotato di un impianto free-to-play che punta a monetizzare con gli elementi gacha e un sistema di combattimento che si presta inevitabilmente a queste meccaniche, come vedremo fra poco.

La recensione di Seven Knights 2 ci riporta nel mondo fantasy creato da Netmarble, che con il primo capitolo della serie, pubblicato nel 2015, ha avuto la capacità di coinvolgere oltre 60 milioni di giocatori in tutto il mondo. La formula viene riproposta in questo sequel, caratterizzato da una grafica davvero notevole, mossa dal potente Unreal Engine 4, e da una struttura ancora più ricca.

Completamente doppiati in inglese , sebbene con alti e bassi sul fronte dell'interpretazione, i dialoghi di Seven Knights 2 hanno senz'altro il merito di portare avanti una narrazione che da un lato non riserva grandi sorprese agli amanti del genere, dall'altro si rivolge quasi esclusivamente a chi ha giocato il primo capitolo e conosce dunque il lore di riferimento.

La situazione precipita rapidamente, la fortezza cade e la regina viene sconfitta, ma Lene e i suoi compagni vengono trasportati al sicuro insieme a Phiné e cominciano a organizzare una controffensiva per scacciare il male dal regno una volta per tutte. Non potranno però riuscirci da soli: gli servirà l'aiuto di uno dei Sette Cavalieri, Rudy, che però dopo gli eventi di vent'anni prima ha fatto perdere le sue tracce.

La difesa del regno di Terra si svolge come al solito, finché un giorno non compare una misteriosa ragazzina, Phiné, che sembra possedere delle abilità particolari e contemporaneamente si verifica un violento attacco da parte delle truppe nemiche, capitanate dalla letale Shane: una dei Sette Cavalieri originali, che però ha ceduto alle lusinghe del potere demoniaco.

Seven Knights 2 è ambientato vent'anni dopo il tragico epilogo dell'originale Seven Knights e porta avanti la sua storia , introducendo personaggi inediti, ma riportando sullo schermo anche alcuni dei vecchi protagonisti. L'avventura ci mette nei panni di Lene, una giovane combattente che ha appreso da sua madre, la regina Eileene, come combattere le creature oscure che minacciano costantemente il mondo di Asgar.

Oltre alla campagna, sono presenti anche altre modalità che permettono di portare avanti la progressione e cimentarsi anche con sessioni in cooperativa per quattro giocatori, nello specifico raid man mano più complessi in cui ci si trova ad affrontare svariati boss. Le eventuali ricompense vanno ad alimentare le meccaniche gacha, con l'evocazione di nuovi eroi, equipaggiamento o companion, e in tale frangente gli automatismi possono effettivamente aiutare per rendere più rapida e semplice tutta la parte relativa all'assegnazione degli oggetti.

Dicevamo degli automatismi : dalla navigazione all'interno dello scenario ai combattimenti, dalle mosse speciali del personaggio che controlliamo a quelle dei suoi compagni, praticamente l'intera esperienza di Seven Knights 2 può essere affidata alla CPU. Sono passati ormai anni dall'introduzione di queste soluzioni e ancora siamo qui a chiederci che senso possano mai avere, ma in questo caso ricorrervi si rivela addirittura obbligatorio durante determinate situazioni, quando si smarrisce la strada o bisogna interagire in qualche modo con i personaggi non giocanti o raccogliere degli oggetti.

Fin dalle prime battute, la struttura di Seven Knights 2 appare impostata in maniera molto simile a quella di un MMORPG, con un'interfaccia francamente confusionaria che affolla lo schermo con miriadi di nomi e scritte, anche nel mezzo delle situazioni più concitate, creando una generale sensazione di caos e facendo un po' troppo affidamento sugli automatismi.

Gameplay

Seven Knights 2, il nostro party esplora un'ambientazione innevata

Seven Knights 2 viene pubblicizzato come un'esperienza open world, ma in realtà ci si limita a muoversi all'interno di mappe discretamente ampie, collegate fra di loro da un caricamento. Il sistema di controllo touch vede la presenza di uno stick virtuale riposizionabile nella parte sinistra dello schermo e di pulsanti fissi nella parte destra, purtroppo di piccole dimensioni: uno per l'attacco o la modalità automatica, tre per le abilità speciali e quattro per cambiare personaggio o azionare le special dei nostri compagni.

Purtroppo l'elemento che rappresenta il fulcro dell'esperienza, ovverosia i combattimenti, viene gestito dal gioco in maniera inadeguata. Non è un problema di repertorio, anzi le possibilità a nostra disposizione sono sempre piuttosto variegate, bensì di feedback dei colpi, praticamente assente, e di una generale confusione che pervade sistematicamente le sequenze di lotta.

La mancanza di un supporto per i controller obbliga purtroppo a fare i conti con un'interfaccia priva di personalizzazioni, caratterizzata da pulsanti spesso troppo piccoli e da azioni difficili da gestire, come il semplice movimento della telecamera. Non esistono inoltre manovre evasive né parate, e ciò restituisce una chiara idea di come gli sviluppatori abbiano pensato di gestire l'inevitabile paywall che può manifestarsi nelle fasi avanzate della campagna.

Bisogna tuttavia ammettere che nelle prime ore non si verificano intoppi, la sfida anzi si rivela fin troppo banale (ma aumenterà per forza di cose andando avanti) ed è davvero un peccato che gli scontri siano permeati da questo alone di approssimazione e inconsistenza, dato che visivamente si confermano frenetici e spettacolari.