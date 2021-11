Tastiera meccanica Corsair: offerta Amazon del Black Friday 2021, tasti Cherry MX Red

Con l'arrivo del Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in offerta una tastiera meccanica Corsair K70 RGB MK.2 con tasti Cherry MX Red. Lo sconto è di 50.99€, ovvero del 30%. Il prezzo pieno per questa tastiera meccanica è 169.99€, da molti mesi si tratta del prezzo fisso, con sconti di pochi euro al massimo. Ora, ha raggiunto il proprio minimo storico ed è in pratica la prima vera offerta sin da gennaio 2021. In altre parole, su Amazon sarà difficile trovare presto questa tastiera in sconto. È venduta e spedita da Amazon.

Questa tastiera meccanica propone un layout QWERTY italiano, come confermato anche dalle recensioni degli utenti. È una tastiera cablata con switch tedeschi Cherry MX Red lineari e veloci senza click udibile. Il telaio è in alluminio spazzolato anodizzato. Include illuminazione RGB con memoria da 8 MB. Inoltre, include una porta passante USB.

