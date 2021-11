HD Camera per PS5: offerta Amazon del Black Friday 2021, al prezzo minimo storico

Per il Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in offerta una HD Camera per PS5. Lo sconto segnalato è di 28.66€, ovvero del 41%. Il prezzo pieno per la HD Camera di PS5 è 69.99€. Quello odierno è il miglior prezzo mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La HD Camera di PS5 permette di aggiungere trasmissioni alla propria sessione di gioco, con una ripresa Full HD. Dispone di una base regolabile che permette di posizionarla anche sopra il TV. Supporta i green screen.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

HD Camera di PS5

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.