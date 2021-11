Fallout: London, un nuovo trailer mostra in azione questa ambiziosa mod

Pubblicato un nuovo trailer di Fallout: London, mod che mira a essere una vera e propria espansione di Fallout 4 (gli sviluppatori la definiscono grossa come un grosso DLC).

Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di combattimento, nonché alcune parti della Londra che potremo visitare nel gioco. Interessante la presenza di armi improvvisate, tutte legate alla cultura inglese, come una mazza da cricket o una racchetta da tennis, quest'ultima leggermente riadattata. Il video si conclude con una palla da cricket usata come bomba, tanto per gradire. Vi ricordiamo che stiamo parlando di un progetto completamente gratuito, cosa che lo rende ancora più notevole di quanto già non appaia.

L'obiettivo degli sviluppatori è di far conoscere cos'è successo al di là dell'Oceano Atlantico nel mondo dopo bomba, visto che normalmente i Fallout sono ambientati negli USA e, finora, hanno ignorato il resto del pianeta e le altre culture. A questo punto vogliamo anche un Fallout: Rome in cui garrotare gli zombi con degli spaghetti al dente (si scherza).

Fallout: London non ha ancora una data d'uscita, ma i progressi sembrano essere costanti, nonostante la perdita di un membro chiave del team di sviluppo. Speriamo di poterci giocare nel 2022 o, al massimo, nel 2023.