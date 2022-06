Ms. Marvel: scrittrice svela in che periodo dell'MCU di svolge la serie TV Disney+

Marvel Studios sta per pubblicare Ms. Marvel, una nuova serie TV per Disney+. La Capo Scrittrice di Ms. Marvel - Bisha K. Ali - ha inoltre svelato quando si svolge nella linea temporale dell'MCU: pochi anni dopo Avengers Endgame.

Ali ha affermato, ai microfoni di The Direct: "Credo che non abbiamo scelto un numero ufficiale di anni passati sin da Endgame. Non posso dirlo su due piedi perché rischierei di sbagliare. Mi sembra che siano uno o due anni dopo Avengers Endgame, qualcosa del genere, ma non mi ricordo precisamente. Ma abbiamo queste informazioni nella nostra linea temporale".

Ms. Marvel

Ricordiamo che Ms. Marvel racconta la storia di Kamala Khan, una ragazzina americana mussulmana che cresce a Jersey City. Grande videogiocatrice e scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grandissima fan dei super eroi con un grande desiderio: diventare Captain Marvel. Al tempo stesso, la ragazza non sente di avere un posto nella propria scuola e alle volte anche a casa, almeno fino a quando non ottiene i propri poteri. "La vita migliora con i super poteri, giusto?", con queste parole si conclude la descrizione ufficiale della serie TV di Disney+.

Ms. Marvel sarà disponibile dall'8 giugno 2022 su Disney+. Ecco il trailer "Fantasy" della serie TV di Disney+ che ci mostra la protagonista e i poteri.