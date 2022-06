PS Plus: l'upgrade a Extra e Premium potrebbe essere scontato, anche fino al 50%

Tramite Twitter e ResetEra, abbiamo modo di vedere una serie di informazioni in lingua giapponese condivise da un giocatore PlayStation. L'argomento è PS Plus e l'upgrade a Extra e Premium, i due nuovi livelli del servizio in abbonamento. Secondo quanto indicato, il costo dell'upgrade potrebbe essere scontato, anche fino al 50%.

Le informazioni sono in giapponese, quindi non possiamo confermare quanto indicato, ma secondo ResetEra e secondo quanto è possibile capire dalle cifre e dalle immagini, un giocatore che ha cercato di fare l'upgrade a PS Plus Extra e Premium ha visto che il costo totale era nettamente scontato.

Come potete vedere, il giocatore in questione - abbonato per i prossimi 1182 giorni (poco più di cinque anni) - avrebbe dovuto spendere 26.332 Yen (circa 187 euro) per fare l'upgrade a Premium. Invece, il sistema gli ha posto come prezzo 12.750 Yen (circa 90 euro). Come vedete, si tratta di un 50% di sconto. La situazione è la stessa per Extra. Anche un altro utente, abbonato fino al 2034 (ovvero per 12 anni), vede come prezzo massimo 12.750 Yen. In tal caso, lo sconto sarebbe ancora più grande. È possibile che la compagnia abbia posto un tetto massimo di spesa per questo tipo di passaggio, il che si tramuta in uno sconto.

Sempre tramite ResetEra, viene riportata anche un'immagine che sembra mostrare uno scambio di messaggi tra l'assistenza di Sony Japan e un utente. Non possiamo confermarlo ma secondo ResetEra l'assistenza spiega che Sony ha deciso di proporre uno sconto per l'upgrade a Extra e Premium, pur non avendo ancora annunciato ufficialmente.

Ovviamente, ci sono alcune considerazioni da fare. Anche ammesso che quanto riportato sia corretto, è possibile che lo "sconto" si applichi solo per coloro che hanno molti anni di abbonamento attivi. Potrebbe non esserci alcuno sconto per chi è abbonato per un solo anno.

Inoltre, quanto riportato fa riferimento al mercato giapponese. È possibile che in altre regioni, Europa in primis, non vi sia alcun tipo di offerta o promozione.

Per il momento, l'unica nostra certezza sono i giochi PS5 e PS4 gratis del PS Plus che diverrà Essential.