Star Wars KOTOR: il bundle Switch blocca il primo gioco fino all'uscita del secondo

Star Wars KOTOR II arriverà l'8 giugno 2022 su Nintendo Switch. Il primo capitolo è disponibile sin dall'11 novembre 2021. Ciò nonostante, nel caso nel quale compriate il bundle dei due giochi su Switch, vi ritroverete con il primo capitolo bloccato fino all'uscita del secondo.

Si tratta di una stranezza, forse frutto di alcuni limiti tecnici dell'eShop, che considera il primo gioco come parte del secondo KOTOR e di conseguenza pensa che la data di uscita sia la stessa del secondo gioco. Notiamo inoltre che il bundle di Star Wars KOTOR non ha alcun vantaggio: il prezzo è esattamente la somma del prezzo dei due giochi acquistati separatamente.

Star Wars KOTOR

Nel caso nel quale abbiate intenzione di acquistare il bundle questo weekend per iniziare a giocare, quindi, vi consigliamo di non farlo e di prendere i giochi separatamente, così da non essere bloccati. Non si tratterebbe di un'attesa particolarmente lunga, ma sappiamo che alcuni giocatori sfruttano il weekend per iniziare con calma i propri videogame preferiti. Star Wars KOTOR è un vecchio classico, ma scommettiamo che ci sono molti giocatori interessati a riscoprire questi titoli.

Quanto accaduto con il bundle di Star Wars KOTOR non è in realtà una novità: altri bundle in passato hanno subito lo stesso destino. Dovremo vedere, in ogni caso, se Nintendo o gli sviluppatori faranno qualcosa per sistemare il problema prima dell'8 giugno 2022, anche se lo vediamo improbabile visto che è un limite che si risolverà da solo entro pochi giorni.

Parlando invece di Star Wars Knights of the Old Republic Remake: il gameplay sarebbe "come God of War e non a turni", per un rumor.