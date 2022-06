Mario Strikers Battle League Football: la prova Beta su Switch inizia oggi, ecco gli orari

Vi ricordiamo che a partire da oggi e fino a domani, ovvero il 4 e 5 giugno 2022, è possibile giocare a Mario Strikers: Battle League Football in versione First Kick, ovvero la versione beta del gioco. Le date e gli orari sono:

Sabato 4 giugno 05:00-06:00 CEST

Sabato 4 giugno 13:00-14:00 CEST

Sabato 4 giugno 21:00-22:00 CEST

Domenica 5 giugno 5:00-06:00 CEST

Domenica 5 giugno 13:00-14:00 CEST

Mario Strikers: Battle League Football sarà pubblicato il 10 giugno 2022 su Nintendo Switch. Alcuni degli orari proposti da Nintendo non sono comodissimi per noi italiani, ma perlomeno avremo un paio di ore oggi e un'ora domani in orari di veglia.

Bowser in Mario Strikers: Battle League Football

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che: "Mario Strikers: Battle League Football sembra essere il degno erede di Charged. Nintendo e Next Level Games hanno piegato le regole del calcio (o meglio, del calcetto) alle dinamiche del Regno dei Funghi per un mix esplosivo di gol, scivolate, gusci rossi e Ipertiri. In sede di recensione dovremo capire come il gioco riuscirà a essere godibile sul lungo periodo e se sarà in grado di garantire sfide equilibrate e divertenti sia per i neofiti che per i veterani.".