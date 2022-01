Star Wars Knights of the Old Republic Remake: gameplay come God of War e non a turni, per un rumor

Star Wars Knights of the Old Republic Remake è in sviluppo presso Aspyr Media e, secondo un rumor, il team ha intenzione di proporre un grosso cambiamento rispetto alla versione originale. Il gioco, infatti, non sarà a turni come l'opera di BioWare, ma avrà un sistema di combattimento simile a God of War.

La fonte di questo rumor è un video YouTube di MrMarryPlays. Secondo lo YouTuber, una fonte - di cui non ha condiviso i dettagli ma che, a suo dire, in passato aveva già dato informazioni corrette sul remake - avrebbe condiviso che Star Wars Knights of the Old Republic Remake non includerà un sistema di combattimento a turni, ma opterà per meccaniche d'azione simili a God of War, ma anche a Nioh.

Un personaggio di Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Lo YouTuber ha anche aggiunto che Star Wars Knights of the Old Republic Remake potrebbe proporre varie modalità, in modo simile a quanto fatto da Square Enix con Final Fantasy 7 Remake, che offre anche una modalità Classica durante la quale i giocatori devono solo preoccuparsi di attivare gli attacchi più potenti, lasciando il combattimento corpo a corpo all'intelligenza artificiale.

Ricordiamo che queste informazioni non sono ufficiali: quanto riportato è solo un rumor e potrebbe essere scorretto. Che Star Wars Knights of the Old Republic Remake opti per un gameplay più action non sarebbe di certo una sorpresa, visto che il pubblico moderno è meno abituato a sistemi di combattimento a turni, ma per il momento non possiamo sapere se sarà così. Dovremo attendere informazioni ufficiali dagli sviluppatori.

Potete vedere il trailer di annuncio di Star Wars Knights of the Old Republic Remake del PlayStation Showcase qui.