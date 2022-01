Bleak Faith Forsaken: video gameplay mostra i passi in avanti del souls-like

Archangel Studios ha condiviso un nuovo trailer gameplay di Bleak Faith: Forsaken, il proprio sousl-like atteso per il secondo trimestre del 2022. Il video mostra un boss già noto: l'obiettivo del filmato è far vedere i passi in avanti a livello tecnico.

Il video mostra un boss, il "Sillcon Visage", una sorta di drago scheletrico composto da metallo. L'intero video di Bleak Faith: Forsaken è dedicato alla sconto, fino alla vittoria finale, e ci permette di vedere il combattimento corpo a corpo, i poteri speciali del personaggio legati al ghiaccio e varie mosse uniche di questo avversario. Rispetto al video precedente (risalente a cinque mesi fa), il boss è leggermente diverso a livello stilistico (gli è stata tolta una sorta di pelliccia) e l'ambiente è più luminoso. Inoltre, sono state aggiunte delle impalcature metalliche che possono essere abbattute dal giocatore e dal mostro.

Gli sviluppatori di Bleak Faith: Forsaken hanno anche condiviso un messaggio a riguardo: "Abbiamo deciso di mostrare alcune delle rifiniture e dei miglioramenti del gameplay in un'area che abbiamo già mostrato in precedenza, in modo da risparmiare alla gente altri spoiler sui contenuti. È anche una buona occasione per tornare indietro e fare un confronto con l'aspetto precedente del combattimento. Ci siamo concentrati molto sul miglioramento della reattività e della sensazione generale di gioco e i nostri tester hanno confermato che i cambiamenti hanno migliorato notevolmente il piacere provato in questo impegnativo combattimento. La strada da percorrere è ancora lunga, quindi restate sintonizzati per saperne di più!".

Se volete scoprire tutte le informazioni note su Bleak Faith: Forsaken, potete leggere la nostra anteprima.