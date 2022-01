State of Play per PS5 a brevissimo, per vari noti leaker: ecco quando

Il noto leaker AccountNGT ha affermato tramite Twitter che un nuovo State of Play dedicato a PS5 è in arrivo. Il leaker ha affermato di conoscere molte informazioni sull'evento PlayStation e di essere pronto a condividerle. Anche Tom Henderson ha corroborato questi rumor, affermando che il tutto avverrà a febbraio 2022.

AccountNGT ha condiviso queste informazioni un recente Q&A condotto su Twitter con i suoi follower. Alla domanda "Qualche novità su un evento PlayStation per l'inizio di quest'anno?", NGT ha risposto: "È in arrivo, avrò molte informazioni da condividere quando sarà annunciato."

NGT ha precedentemente condiviso nome e immagini del nuovo gioco di Quantic Dreams, Star Wars Eclipse. Per questo motivo, si tratta di una fonte credibile, almeno per il momento. NGT ha anche affermato che "Tom Henderson mi ha confermato personalmente che l'evento PS5 avrà luogo presto". Henderson, nel caso non lo conosciate, è un insider dell'industria videoludica molto noto, soprattutto per quanto riguarda i leak legati a Call of Duty e Battlefield.

A seguire, Henderson stesso ha pubblicato anche un tweet, che potete vedere qui sotto, nel quale ha affermato: "L'attuale rumor posiziona il prossimo evento di Sony a febbraio, sulla base degli eventi dei media di questo mese e delle date dei passati eventi PlayStation. Probabilmente sarà uno State of Play, ma ha il potenziale di essere alquanto grande, a mio parere."

Come sempre, pur vero che queste sono fonti credibili, ricordiamo che parliamo di rumor e non di informazioni ufficiali. Quanto da loro riportato potrebbe essere scorretto o, molto semplicemente, Sony potrebbe decidere di spostare lo State of Play per problemi interni o necessità dei partner.

Detto questo, sono passati circa tre mesi dal precedente evento, quindi è credibile che Sony non rimarrà in silenzio ancora a lungo, sopratutto con giochi come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok in arrivo quest'anno.