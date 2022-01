The Witcher 3: il cosplay di Triss in abito verde di grusha_cos è baciato dal tramonto

Dopo l'arrivo di The Witcher Stagione 2 su Netflix, il mondo ha ricominciato a ossessionarsi con i personaggi ideati da Andrzej Sapkowski. Molti appassionati li conoscono però grazie ai giochi di CD Projekt RED. Un esempio è Triss, molto diversa rispetto alla serie, che viene ora ricreata da grusha_cos tramite un cosplay in abito verde.

Il cosplay di Triss in abito verde di grusha_cos è di alta qualità: l'abito è perfettamente realizzato, in linea con The Witcher 3. La maga è stata ritratta inoltre in una bellissima posa, illuminata dal sole al tramonto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Triss in abito verde realizzato da grusha_cos? Il personaggio di The Witcher 3 è stato realizzato nel migliore dei modi, oppure credete di aver visto versioni di qualità migliore?