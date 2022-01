Gli open world più attesi del 2022

Dalla fantascienza di Starfield a quella di Avatar: Frontiers of Pandora, dagli zombie di Dying Light 2: Stay Human ai mutanti di S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl, dai suggestivi paesaggi di Horizon Forbidden West a quelli di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, dalla magia di Elden Ring a quella di Forspoken, passando per gli eroi di Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco la nostra lista.

Fra i giochi open world più attesi del 2022 figurano alcune delle produzioni di maggior spessore in arrivo nel corso dell'anno che è appena iniziato. Non a caso parliamo di una tipologia di esperienze in grado di restituire davvero tanti contenuti in relazione al prezzo di acquisto, sebbene non sempre a tale abbondanza corrisponda un grado di qualità costante.

Nel gioco non controlleremo direttamente il personaggio di Jake Sully, bensì un protagonista originale che si troverà a esplorare una zona mai vista prima, la Frontiera Ovest , alla ricerca di qualcosa che ancora non conosciamo. In questa parte di Pandora si muovono creature misteriose e pericolose, ma anche le spietate truppe della RDA, determinate a sfruttare le risorse del pianeta. L' anteprima di Avatar: Frontiers of Pandora .

Uno dei progetti più ambiziosi di sempre per Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora sfrutterà la grande attesa nei confronti del secondo film della saga cinematografica diretta da James Cameron e la sua suggestiva lore per catapultarci in una coinvolgente avventura open world ambientata appunto su Pandora , il pianeta abitato dalle tribù dei Na'Vi .

La serie targata Techland ha sempre vantato un'impostazione open world, ma nel caso di Dying Light 2: Stay Human l'ambientazione del gioco sarà ancora più ampia e ricca di cose da fare e da vedere. Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico in cui gli zombie hanno azzerato la società così come la conosciamo, dovremo infatti muoverci nella grande città e fare i conti con le fazioni che la governano.

I frammenti dell'anello sono nascosti da qualche parte, e nei panni di un guerriero Senzaluce avremo il compito di esplorare il vasto scenario e affrontarne le tantissime insidie al fine di ritrovarli, ripristinare il manufatto e diventare l'Elden Lord. Con un sistema di combattimento e un grado di sfida paurosamente vicini alla tradizione di From Software, saremo in grado di portare a termine questo incarico?

Se è vero che alla serie Dark Souls è sempre mancata la componente open world, Elden Ring proverà a colmare tale mancanza nel miglior modo possibile, proiettandoci in un intero mondo creato in collaborazione con il famoso scrittore George R.R. Martin . Nel provato di Elden Ring parliamo di un'ambientazione dark fantasy tanto inquietante quanto affascinante, ancora più pericolosa e divisa dopo la distruzione dell'Elden Ring.

È questo l'incipit di Forspoken , l'action game a base open world prodotto da Square Enix e sviluppato da Luminous Productions, uno studio che può contare sull'apporto di persone come Gary Whitta e Amy Hennig. Fra le peculiarità del gioco c'è la possibilità di usare i poteri magici della protagonista anche per spostarsi ad alta velocità, volando da una landa all'altra. L' anteprima di Forspoken .

La vita di Frey Holland, una normale ragazza newyorkese, viene stravolta quando si ritrova nel magico mondo di Athia , governato in maniera spietata da un gruppo di donne dotate di poteri incredibili, le cosiddette "Tanta". Frey scopre di possedere anch'essa delle abilità speciali, quantomeno in questa nuova dimensione, e decide di usarle per aiutare gli abitanti e trovare un modo per tornare a casa.

Gotham Knights segnerà finalmente il ritorno dell'universo videoludico di Batman , sebbene in una maniera inaspettata: il Cavaliere Oscuro è scomparso e tocca ai suoi giovani pupilli Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso sostituirlo come difensori della città. La loro ronda contro il crimine li porterà a vigilare durante la notte per affrontare i malviventi.

Senza dubbio il titolo più atteso dai tantissimi fan di Harry Potter , Hogwarts Legacy arriverà su PC e console nel corso del 2022 e a breve dovremmo finalmente assistere a una presentazione più dettagliata rispetto al teaser trailer pubblicato da Warner Bros. in occasione dell'annuncio. I presupposti sono comunque chiari: parliamo di un gioco in cui potremo frequentare la scuola di magia di Hogwarts , con tutto ciò ne consegue.

L'impianto action RPG confezionato da GSC Game World ci vedrà prendere decisioni in grado d'influenzare il corso degli eventi, scegliendo chi vogliamo come alleato e chi no, affrontando violente sparatorie e potenziando l'equipaggiamento per avere una possibilità in più di sopravvivere all'interno del luogo una volta conosciuto come Chernobyl . L' anteprima di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl .

Proiettati all'interno di un gigantesco open world da 64 chilometri quadrati , in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl vestiremo i panni di uno stalker determinato a esplorare la zona radioattiva alla ricerca di preziosi manufatti. Un'attività tutt'altro che esente da rischi, visto che nello scenario si muovono pericolosi mutanti e squadre di combattenti in guerra fra di loro.

Il nuovo, attesissimo tie-in targato Rocksteady Studios ci conduce da Gotham a Metropolis , l'open world che fa da sfondo alla nuova missione della squadra composta da Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. In Suicide Squad: Kill the Justice League i quattro criminali avranno appunto il compito di eliminare i componenti della Justice League. Un'impresa impossibile?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Link plana verso la prossima isola sospesa nel cielo

Il nome non è ancora quello ufficiale, ma The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 si pone senza dubbio come uno dei titoli open world più attesi del 2022. Merito dello straordinario successo del precedente episodio, eletto di recente come il gioco migliore di tutti i tempi dagli utenti giapponesi: un'esperienza coinvolgente e appassionante, caratterizzata da una straordinaria atmosfera.

Ritroveremo quella grande libertà d'azione e di movimento nel sequel, insieme a meccaniche ancora più rifinite per quanto concerne l'interazione con lo scenario, esplorabile non più soltanto a terra ma anche fra le nuvole, letteralmente: Link avrà la capacità di visitare le isole volanti di Hyrule e di saltare dall'una all'altra, planando senza aver bisogno di equipaggiamento. L'anteprima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.