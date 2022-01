Il Tiger Boy Advance è un Game Boy Advance infilato in un Tiger Electronics Handheld System

Chris Downing, un modder che incidentalmente è anche uno youtuber, ha recentemente mostrato al mondo la sua ultima opera: il Tiger Boy Advance, che possiamo definire un Game Boy Advance infilato dentro un Tiger Electronics Handheld System.

"Un Tiger che non fa schifo" ha commentato il modder, che poi ha spiegato tecnicamente il suo lavoro: sostanzialmente ha piazzato un Game Boy Advance all'interno di un'unità Tiger, modificando un po' l'hardware per adattarlo. In linea teorica avrebbe dovuto essere un progetto molto semplice, ma si è rivelato più complicato del previsto, soprattutto nella parte della stampa 3D.

In alto trovate il video del Tiger Boy Advance spiegato da Downing stesso, di seguito un'immagine dello stesso:

Il Tiger Boy Advance in tutta la sua gloria

La versione finale è leggermente più grande di quella della foto ed è perfettamente funzionante. Può esser ricaricata tramite un collegamento USB-C e offre uno schermo IPS.

Inoltre, proprio come il Game Boy Advance può far girare tutti i giochi del Game Boy e del Game Boy Color. Non male, soprattutto per gli appassionati della vecchia console portatile e dei Tiger.